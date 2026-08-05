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Vannacci gladiatore, il nuovo video AI è una provocazione a Renzi: "Noi al Circo Massimo, lui al circo"

Il filmato rilancia il botta e risposta nato dalla proposta del leader di Italia Viva di sfidare l’ex generale in una maratona

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Roberto Vannacci ha pubblicato su Instagram un nuovo video creato con l’intelligenza artificiale. Le immagini mostrano l’ex generale nei panni di un gladiatore romano insieme a Matteo Renzi. La clip è accompagnata dalla frase: “Noi al Circo Massimo, lui, al massimo, al circo”. Il filmato si inserisce nel botta e risposta tra i due politici, iniziato dopo la proposta del leader di Italia Viva di sfidare Vannacci in una maratona. Un nuovo capitolo social della competizione lanciata nelle scorse settimane.

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