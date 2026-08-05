Vannacci gladiatore, il nuovo video AI è una provocazione a Renzi: "Noi al Circo Massimo, lui al circo"
Il filmato rilancia il botta e risposta nato dalla proposta del leader di Italia Viva di sfidare l’ex generale in una maratona
Roberto Vannacci ha pubblicato su Instagram un nuovo video creato con l’intelligenza artificiale. Le immagini mostrano l’ex generale nei panni di un gladiatore romano insieme a Matteo Renzi. La clip è accompagnata dalla frase: “Noi al Circo Massimo, lui, al massimo, al circo”. Il filmato si inserisce nel botta e risposta tra i due politici, iniziato dopo la proposta del leader di Italia Viva di sfidare Vannacci in una maratona. Un nuovo capitolo social della competizione lanciata nelle scorse settimane.