Vannacci ha annunciato che quattro deputati sono entrati in Futuro Nazionale, da che partiti vengono

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L’europarlamentare Roberto Vannacci ha annunciato che quattro deputati, due della Lega e due di Forza Italia, hanno lasciato i loro partiti e si sono uniti a Futuro Nazionale. La compagine parlamentare che fa riferimento a Vannacci conta ora otto deputati in totale. Non sono abbastanza però per creare un gruppo autonomo: entreranno quindi nel gruppo misto.

Quattro nuovi deputati vanno con Vannacci

Roberto Vannacci, ex vicesegretario della Lega, ora a capo del proprio partito, Futuro Nazionale, ha annunciato che quattro deputati di centrodestra sono passati alla sua formazione politica.

L’annuncio era atteso da alcuni giorni dai cronisti parlamentari. I deputati sono Domenico Furgiuele e Gianangelo Bof della Lega e AttilioPierroe Davide Bergamini di Forza Italia.

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Il totale dei parlamentari che hanno aderito al partito di Vannacci è di otto. Non sono abbastanza per creare un gruppo autonomo, per il quale servirebbero almeno 20 deputati.

Chi sono i deputati

Domenico Furgiuele ha 43 anni, è di Messina e la sua famiglia controlla l’emittente ErmesTV. Ha militato nella destra in gioventù fino ad aderire alla Lega nel 2014, poco prima dell’elezione di Salvini a segretario. È stato tra i fondatori del movimento Noi Per Salvini.

Furgiuele è anche coinvolto nell’inchiesta Waterfront. La Direzione Distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha chiesto per lui il rinvio a giudizio per turbativa d’asta.

Gianangelo Bof ha 51 anni e faceva parte della Lega dal 2004. Originario di Vittorio Veneto, è stato sindaco di Tarzo, in provincia di Treviso, per 10 anni, dal 2007 al 2017, per poi essere eletto alla Camera nel 2022.

Anche Attilio Pierro, 52 anni, originario della provincia di Potenza, è stato eletto nella Lega alla Camera, ma a fine 2025 era passato a Forza Italia. Lo stesso percorso, nelle stesse date, lo aveva fatto anche l’altro forzista passato con Vannacci, Davide Bergamini.

Futuro Nazionale è determinante

Gli ultimi sondaggi politici hanno mostrato un altro netto calo della Lega, che in una settimana ha perso lo 0,4% dei votanti, portandosi al 6,7%, soltanto un decimo di punto sopra ad Alleanza Verdi Sinistra.

Al contempo, Futuro Nazionale ha guadagnato lo 0,7%, arrivando al 4,7%. Al momento il partito di Vannacci è determinante nel panorama politico nazionale.

Il centrosinistra è dato a circa il 45,2%, mentre la maggioranza di Governo al 44,2%. Con Futuro Nazionale, arriverebbe al 48,9%, superiore anche al 48,3% del Campo Larghissimo, che includerebbe tutte le principali forze di opposizione.