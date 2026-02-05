Vannacci lancia il partito Futuro Nazionale, quanto vale nei sondaggi non è ancora chiaro: oscilla tra 2% e 4%

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Roberto Vannacci ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura politica col partito Futuro Nazionale da lui fondato. Secondo gli esperti, l’effetto sul panorama elettorale italiano potrebbe rivelarsi spiazzante. Il mosaico del centrodestra, in particolare, potrebbe venire ridisegnato. Se si votasse oggi, la nuova lista del generale si attesterebbe a una percentuale di consensi che le consentirebbe l’ingresso in Parlamento.

Quanti voterebbero il nuovo partito di Vannacci oggi, il sondaggio

Secondo un sondaggio condotto da Youtrend nei giorni che hanno preceduto l’annuncio, Futuro Nazionale potrebbe raccogliere il 4,2% delle intenzioni di voto allo stato attuale. La percentuale è significativa per due motivi principali:

perché è di poco ma pur sempre superiore alla soglia di sbarramento nazionale ;

; perché proietterebbe il partito di Vannacci al settimo posto tra i partiti dopo Alleanza Verdi-Sinistra.

Il sondaggio svolto è stato svolto tra il 28 gennaio e il 3 febbraio su un campione di mille intervistati, rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia.

Youtrend sottolinea che il margine d’errore si attesta attorno al 3%, mentre l’intervallo di confidenza è del 95%.

Quali partiti perdono voti in favore di Futuro Nazionale

Dopo il divorzio dalla Lega di Matteo Salvini, il generale Vannacci lancia dunque la sua corsa alle elezioni politiche del 2027 rosicchiando consensi qua e là agli altri partiti di centrodestra.

La formazione più colpita diventerebbe Fratelli d’Italia, a cui Futuro Nazionale sottrarrebbe un 1,1% di voti. Segue a ruota proprio la Lega (-0,9%), confermando come la nuova formazione di Vannacci si inserisca nell’alveo elettorale del sovranismo.

Il terzo partito penalizzato da Futuro Nazionale risulterebbe Forza Italia (-0,2%). L’analisi di Youtrend non rileva invece effetti apprezzabili sulle forze di centro e centrosinistra.

La reazione di Roberto Vannacci al sondaggio

“Mica male come rampa di lancio“, ha commentato Vannacci parlando del sondaggio in un’intervista a La Repubblica poco prima di inaugurare la prima conferenza stampa di Futuro Nazionale a Modena. “Significa che c’è qualcuno che apprezza i valori del mio partito che ho specificato nel mio manifesto”.

Il generale è poi tornato sull’addio al Carroccio e sul confronto con Salvini. “Io sleale? È stato Matteo Salvini, o meglio il suo partito”, ha dichiarato. Secondo Vannacci la Lega si è allontanata dai suoi propositi originali e ha disatteso le promesse fatte agli elettori.

“Non solo sulle armi all’Ucraina, ma anche sui princìpi di famiglia e sulla legge Fornero”, ha evidenziato. E ancora: “Io sono rimasto fedele. Sono stato eletto non perché ero un politico, ma perché avevo scritto un libro su certi valori”.

Nella Lega, ha proseguito, “non mi è stata data la possibilità di essere incisivo dal punto di vista politico. Mi sono reso conto di dover fondare un soggetto politico che rispondesse a ciò in cui credo”.

Un altro sondaggio vede il partito di Vannacci al 2%

Le analisi della primissima ora vanno considerate per ciò che sono, ovvero parziali e suscettibili anche di grandi cambiamenti. Ecco perché oltre al 4,2% rilevato da Youtrend, è stato effettuato anche un altro sondaggio sulle intenzioni di voto a favore di Futuro Nazionale.

Secondo l’istituto Piepoli, il nuovo partito di Vannacci registrerebbe almeno un 2% di preferenze potenziali. Tutto dipenderà, sottolinea il presidente Livio Gigliuto, da come il generale organizzerà la sua creatura sul territorio nazionale e che tipo di programma riuscirà a rendere credibile.

L’analisi di Gigliuto delinea due scenari possibili per Futuro Nazionale:

restare fuori dalla maggioranza;

rientrarvi accettando però di allearsi e fare coalizione coi partiti di governo.

Se la formazione del generale riuscirà a strutturarsi sufficientemente in pochi mesi, il bacino di voti al quale può aspirare potrebbe arrivare anche al 6-7%, forse attirando elettori delusi anche da ambienti extraparlamentari di estrema sinistra.