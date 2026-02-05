Vannacci lascia la Lega e Salvini provoca col cambio della Costituzione per le dimissioni dei parlamentari

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Dopo la notizia dell’abbandono della Lega per proseguire da solo di Roberto Vannacci, il leader del partito Matteo Salvini si è lasciato andare a una provocazione. Ospite nel programma Otto e Mezzo, il vicepremier ha detto che bisognerebbe cambiare l’articolo della Costituzione “che dice che i parlamentari non hanno vincolo di mandato”.

La provocazione di Salvini a Vannacci

“L’articolo della Costituzione che dice che i parlamentari non hanno vincolo di mandato sarebbe anche ora di cambiarlo”, sono state le parole di Matteo Salvini a Otto e Mezzo.

Il leader della Lega è poi entrato nel caso specifico della fuoriuscita del generale dal partito per fondarne uno nuovo.

“Se vieni eletto in un partito, l’elettore ti vuole vedere in quel partito. Cambi idea? Vannacci cambia idea dopo un anno e mezzo perché si rende conto che si trova a disagio? Ti dimetti“, è stata la stoccata finale del vicepremier che ha ribadito il concetto anche su X.

Salvini ha anche aggiunto che “da uomo in divisa Vannacci mi aveva detto: avanti insieme. Poi è diventato: mi tengo il posto. Sbagliando, chi divide il centrodestra finisce sempre in corsia”.

Seppur dispiaciuto umanamente, “per la Lega non cambia niente. Glielo abbiamo detto: ci chiedono di occuparci di lavoro e sicurezza. Ha fatto un’altra scelta, non provo rancore”.

Salvini: “Ho il difetto di fidarmi”

Sempre a Otto e Mezzo, Matteo Salvini ha negato che l’addio alla Lega di Roberto Vannacci possa essere un problema per lui o per Giorgia Meloni e in generale per il centrodestra.

“Ho il difetto di fidarmi delle persone, quando uno mi stringe la mano, si impegna a rimanere in squadra e a rispettare il mandato degli elettori, io mi fido“, ha aggiunto il vicepremier.

L’idea di Salvini sui sondaggi politici

Il leader della Lega è poi passato a fare un pronostico sui sondaggi politici.

Per il vicepremier, Vannacci è “meno di Renzi e Calenda, complimenti, tanta roba. È uscito in critica al governo, e vuole allearsi col governo? È lui chi si è messo fuori dal centrodestra”.

Riguardo agli altri partiti della coalizione della maggioranza, Salvini ha evidenziato di non credere “che né Meloni né Tajani lo vogliano. E sarebbe un errore accogliere Calenda o Renzi in maggioranza. Calenda e Renzi sono all’opposizione restano all’opposizione”.