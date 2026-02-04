Vannacci lascia la Lega, Meloni può accoglierlo in coalizione ma per Renzi "rischia di perdere le elezioni"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega per proseguire il suo cammino da solo ammettendo che il simbolo “Futuro Nazionale da oggi è una realtà”. Matteo Renzi è intervenuto sulla notizia lanciando una sua ipotesi sul futuro del centrodestra e sulle prossime elezioni. Per il leader di Iv, Giorgia Meloni potrebbe accoglierlo nella coalizione ma rischierebbe di perdere voti.

Matteo Renzi su Roberto Vannacci e Giorgia Meloni

All’Avvenire Matteo Renzi ha detto che, secondo lui, la leader di Fratelli d’Italia cercherà di tenere Roberto Vannacci in coalizione.

“Dunque un partito autonomo di Vannacci che sta dentro il centrodestra – ha spiegato il leader Iv – e con Vannacci che parla direttamente con Meloni, senza il tramite di Salvini. Se accadrà questo, Giorgia si coprirà a destra, ma sarà in difficoltà al centro. Se invece lei non riuscirà a trattenere Vannacci può darsi che cerchi di coprirsi al centro. Ma se Vannacci da solo arriva a un 2/3%, Meloni perde le elezioni”.

ANSA

Per Renzi quindi il centrodestra dovrà essere cauto nell’organizzare le prossime mosse in vista delle future elezioni politiche.

Vannacci come Farage, secondo Renzi

L’ex presidente del Consiglio ha aggiunto che “il generale Vannacci è un avversario politico e sempre lo sarà. Ma non è un personaggio insignificante per quel mondo lì, tutt’altro”.

Per “mondo lì”, Renzi intende il centrodestra. “Il suo libro è stato un trionfo – ha affermato ancora il leader di Iv – ha preso oltre 500mila preferenze, se si muove è perché crede in un progetto politico“.

Per Matteo Renzi il modello di Vannacci “è Farage, ripeto: lui vuole spostare a destra la coalizione che governa. Vediamo se ci riuscirà”.

Smentito incontro segreto tra Vannacci e Renzi

Sia Matteo Renzi che Roberto Vannacci hanno invece smentito il retroscena pubblicato dal Corriere della Sera su presunti incontri segreti tra i due politici per elaborare una strategia anti-Meloni.

“Ciò che scrive il Corriere delle Sera a proposito degli incontri segreti tra me e Vannacci in un circolo canottieri a Roma non è solo falso: è incredibile“, ha scritto in una nota il leader di Italia Viva.

“Nessun incontro con il leader di Iv Matteo Renzi in alcun circolo romano”, sono state le parole del generale consegnate all’Adnkronos.

Il Corriere della Sera ha però controreplicato: “Due fonti autorevoli e degne di fede confermano che l’onorevole Renzi e l’onorevole Vannacci si sono visti. Abbiamo anche riscontri sulla sede dell’ultimo incontro, avvenuto circa due settimane fa”.

Per il momento l’unica cosa certa è che Vannacci ha dichiarato di voler inseguire “un sogno e vado lontano. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l’Italia” e di continuare a “combattere per la patria stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci” per proseguire la sua “strada da solo“.

Dai primi sondaggi, come quello di Youtrend, il suo partito si accrediterebbe al 3% qualora si dovesse presentare alle prossime elezioni.