Vannacci lascia la Lega, Pozzolo primo parlamentare a entrare in Futuro Nazionale: "Non chiederemo permesso"

Emanuele Pozzolo, eletto nelle liste di Fratelli d’Italia ed espulso dopo lo sparo di Capodanno alla Proloco di Rosazza, ha confermato che aderirà a “Futuro Nazionale”. Ai giornalisti ha dichiarato infatti che seguirà Roberto Vannacci ed è convinto che non sarà l’unico. Ha aggiunto che, secondo lui, lo faranno anche gli italiani che si aspettano fatti e non parole. “È finito il tempo di una destra che deve chiedere permesso”, ha aggiunto.

Emanuele Pozzolo entra in “Futuro Nazionale”

È Emanuele Pozzolo il primo deputato a scegliere di aderire a “Futuro Nazionale” di Roberto Vannacci. Il deputato vercellese, eletto nella lista di Fratelli d’Italia ma espulso in seguito alla vicenda di Capodanno alla Proloco di Rosazza, si dice entusiasta del progetto.

Dice inoltre che non sarà l’unico ad aderire ed è convinto che altri parlamentari lo faranno, insieme al popolo italiano che vuole una destra dei “fatti, non parole”. Nel suo discorso ai giornalisti ha spiegato che “è finito il tempo di una destra che deve chiedere permesso, che deve scusarsi, che cerca legittimazione nei salotti buoni e negli applausi di una sinistra che domina TV mainstream e grandi giornali”.

Secondo Pozzolo, la destra di Vannacci sarà una destra non omeopatica, che lotta per i propri principi senza complessi, senza timidezza e senza chiedere autorizzazioni.

La linea politica

Pozzolo dice di avere molto chiara la linea politica di “Futuro Nazionale”. Nella sua dichiarazione di intenti, cioè quella di seguire Vannacci, non manca di criticare la sinistra. Ripete lo slogan di Vannacci “frego”, perché secondo lui racconta bene una semplice verità: “non se ne può più del politicamente corretto”.

Secondo il deputato, inoltre, il nuovo progetto di Vannacci non sarà un piccolo partito di destra: “Il generale Vannacci può rappresentare il Charles de Gaulle italiano, una figura capace di andare oltre gli steccati, di unire su una piattaforma di identità forte e valori non negoziabili”.

Ha aggiunto che su di lui possono convergere non solo le istanze della “vera destra”, ma anche dei cattolici che non si riconoscono nella sinistra “cattocomunista” e tutte quelle persone che hanno capito che “oggi la vera battaglia è tra buon senso e pensiero unico”.

Chi è Emanuele Pozzolo?

Emanuele Pozzolo ha iniziato la propria carriera politica in Alleanza Nazionale, prima nella giovanile e poi aderisce nel 2012 a Fratelli d’Italia. Viene candidato alla Camera e diventa componente della Commissione affari esteri e comunitari, ruolo che svolge da novembre 2022 al maggio 2025.

Viene però sospeso il 4 gennaio 2024 dalla presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a causa dell’inchiesta che lo ha riguardato sullo sparo avvenuto nella notte di Capodanno a Rosazza, per il quale viene anche condannato.

A fine febbraio 2025 è ufficialmente espulso e si iscrive da maggio 2025 nel Gruppo Misto. Da sempre conservatore su tematiche quali la famiglia e la sicurezza, è contrario all’aborto e sostiene posizioni filo-americana e filo-israeliane.

Il commento di Luca Zaia

Luca Zaia ha commentato l’uscita di Vannacci dalla Lega in maniera molto critica. Su Radio 24 ha parlato di una persona che ha avuto una grande opportunità, ma che “è stato un investimento sbagliato”.

Secondo Zaia, infatti, il partito si è aperto a Vannacci come se fosse un principe. “Francamente non mi straccio le vesti. Per noi lui è il passato”. Eppure su una cosa punta il dito, ovvero sul fatto che grazie ai voti della Lega oggi il generale è al Parlamento europeo. “Dovrebbe dimettersi”, dice.

Se anche per Salvini è un capitolo chiuso, ora si pensa al nuovo vice tra Zaia o Fedriga. A decidere sarà proprio il vicepremier.