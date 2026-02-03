Vannacci lascia la Lega, vano il faccia a faccia con Salvini: riparte da Futuro Nazionale dopo nemmeno un anno

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Roberto Vannacci rompe con Matteo Salvini e con la Lega. Neanche un anno dopo l’adesione al Carroccio, il vicesegretario annuncerà il suo addio al partito dopo giorni di confronto col vicepremier e leader. La decisione sarà ufficializzata durante il consiglio federale leghista convocato per il pomeriggio di martedì 3 gennaio. “Se Vannacci deciderà davvero di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare“, hanno fatto sapere da via Bellerio.

L’addio di Vannacci alla Lega e il messaggio a Salvini

“Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra”, avrebbe detto Vannacci a Salvini confermando la decisione di lasciare il partito. La formalizzazione dell’addio sarà annunciata proprio per voce del segretario.

Il 2 febbraio è stato l’ultimo di una serie di giorni di colloqui tra i due, culminati in quella che si vuole offrire ai media come una separazione il più possibile consensuale e pacifica.

In realtà le tensioni tra Vannacci e Salvini e la Lega in generale si erano innalzate da tempo. Tanto che i vertici avevano anche passato in rassegna gli estremi per un’espulsione.

Uno su tutti, l’invito del generale ai parlamentari a votare contro la risoluzione sull’Ucraina caldeggiata dal partito.

Eppure si è tentato di sanare la rottura fino all’ultimo. Come testimoniano del resto le parole del sottosegretario leghista Claudio Durigon, che a Il Giornale soltanto ieri si diceva convinto che Vannacci sarebbe rimasto nel Carroccio “senza se e senza ma”.

Tutto si deciderà nel consiglio delle 16

L’ora della verità è fissata per dopo le 16, orario in cui inizierà la riunione del consiglio federale della Lega. Sebbene la riunione sia incentrata sulla carta sui temi sicurezza e decreto Ponte, il dossier Vannacci sarà primario.

La linea con cui i leghisti e Salvini si approcciano alla condotta del generale non ammette terze vie: dentro o fuori, basta doppio gioco.

Futuro Nazionale, il nuovo partito del generale Vannacci

La decisione del generale era stata preceduta da vari segnali, prima fra tutti la registrazione del simbolo del nuovo partito Futuro Nazionale a fine gennaio. All’epoca Vannacci però negò di voler lasciare la Lega.

Con la nuova formazione, l’europarlamentare potrebbe candidarsi alle prossime elezioni politiche.

Vannacci era entrato nella Lega meno di un anno fa

L’avventura leghista di Roberto Vannacci è dunque durata meno di un anno. Salvini gli aveva consegnato la tessera all’inizio di aprile 2025, in una cerimonia in pompa magna.

Il sodalizio fu formalizzato dopo che il Carroccio aveva cambiato il proprio statuto, allargando da tre a quattro i posti da vicesegretario.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO