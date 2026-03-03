Vannacci nega la telefonata raccontata da Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo, "mai chiamato"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Roberto Vannacci ha replicato a quanto raccontato da Fabrizio Corona nell’ultima puntata del suo show web Falsissimo. L’ex “Re dei Paparazzi” aveva annunciato la creazione di un suo partito, sostenendo di essere stato contattato da Vannacci e di aver rifiutato la sua proposta. L’ex Lega, che ha appena lanciato Futuro Nazionale, ha smentito contatti recenti con Fabrizio Corona.

Cosa ha detto Fabrizio Corona a Falsissimo

Nella serata di lunedì 2 marzo, Fabrizio Corona ha pubblicato una nuova puntata del suo show web Falsissimo.

Durante l’episodio, ha annunciato la creazione di un suo partito, affermando anche di essere stato contattato da Roberto Vannacci, che ha recentemente lasciato la Lega per lanciare Futuro Nazionale. Corona ha riferito di aver rifiutato la proposta.

La smentita di Vannacci alle parole di Fabrizio Corona

Contattato dall’agenzia Adnkronos, Roberto Vannacci ha negato che ci sia stata una telefonata recente con Fabrizio Corona.

Le sue parole: “No, mai avvenuta una cosa del genere. Non so se si è sbagliato, magari voleva dire qualcun altro, ma io sicuramente in questi giorni non ho chiamato nessuno”.

Vannacci ha precisato anche anche che non ci sarebbero stati tentativi di coinvolgimento di Fabrizio Corona nel suo progetto politico: “Non ci siamo sentiti con Corona in questo periodo. L’unico momento in cui ci siamo sentiti con lui è stato più di un anno fa, quando è stato fatto un podcast con il suo gruppo che è stato pubblicato, ma parliamo di più di un anno fa”.

All’epoca, ha chiarito ancora Vannacci, “non esisteva alcun partito, né esisteva neanche un’idea di partito, quindi escludo che la conversazione possa risalire a un anno fa. Non so se Fabrizio Corona si sia confuso con qualcun altro”.

L’augurio di Vannacci a Corona

Nel corso della puntata di Falsissimo pubblicata nella serata di lunedì 2 marzo, Fabrizio Corona aveva anche detto che, secondo i sondaggi, un suo eventuale partito prenderebbe più voti di Futuro Nazionale e dello stesso Roberto Vannacci.

L’europarlamentare ex Lega ha replicato così: “Io gli auguro grande fortuna. Se fosse così, sono contento”.