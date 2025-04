Vannacci nella bufera dopo l'attacco a Lahbib sullo zaino di sopravvivenza Ue: "Impara a correre, ti servirà"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Roberto Vannacci è incontenibile nel criticare Hadja Lahbib, la Commissaria Ue per la parità, la preparazione e la gestione delle crisi. La politica belga è stata protagonista di un video in cui spiegava, con tono ironico, ai cittadini europei come preparare un vero e proprio kit di sopravvivenza in caso di emergenza. L’eurodeputato della Lega ha definito tutto ciò “una follia ideologica” e ha minacciato: “Certi politici dovrebbero allenarsi e cominciare a correre. Potrebbe servire”.

Il discorso di Roberto Vannacci

Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, è intervenuto durante la sessione plenaria. Ed è andato subito all’attacco. “Ci sono un italiano, un francese, una tedesca e una belga. Sembra una barzelletta ma non lo è”, è stato l’attacco del suo discorso.

Poi ha continuato: “Von der Leyen, Macron, Lahbib e Draghi: le figure che hanno portato l’Europa sull’orlo del collasso economico, sociale e identitario, ora si presentano come salvatori”.

Fonte foto: ANSA

Il generale Roberto Vannacci

“Dopo averci imposto auto elettrica, guerra a oltranza, sanzioni che dovevano spezzare le reni al Cremlino e invece hanno messo in ginocchio le famiglie europee, ora ci presentano l’ennesima trovata: la Strategia per l’Unione della Preparazione”, ha tuonato il generale.

Vannacci poi si è scagliato direttamente contro Hadja Lahbib e il cosiddetto kit di sopravvivenza. “Azioni, zainetti per emergenze, retorica della resilienza e preparazione militare diffusa. Vogliono cittadini pronti a vivere in emergenza permanente, mentre milioni di europei faticano a scaldarsi casa e fare la spesa”.

Vannacci contro Lahbib e lo zaino di sopravvivenza

Vannacci, forte della sua carriera militare ha poi detto: “Lo zaino pesa, si vede che il Commissario Lahbib non ne ha mai portato uno sulle spalle”. Secondo lui, infatti, tutto ciò porta a una “una visione inquietante di un’Europa militarizzata, centralizzata e lontana dai popoli”.

Il generale ha poi allargato il discorso a tematiche ideologiche già spesso ripetute: “Noi oggi siamo costretti ad allenarci: a correre per scappare da ladri e aggressori, troppo spesso immigrati clandestini che le politiche Ue hanno fatto tornare a infestare le strade d’Europa”.

Vannacci: “Imparate a correre, potrebbe servire”

Il leghista ha poi aggiunto: “Siamo costretti ad abituarci al freddo perché l’energia costa il doppio grazie alle loro sanzioni ideologiche; perfino a vivere in clandestinità, perché l’Europa greca, romana e cristiana che amiamo è ormai perseguitata ovunque. Si tengano le loro armi e i loro zaini”.

In chiusura di discorso, infine, una sorta di minaccia: “Se davvero vogliono fare qualcosa di buono per l’Europa, spariscano. E comincino ad allenarsi a correre. Potrebbe servire”.

Cos’è il kit d’emergenza e cosa ha detto la Lahbib

Il kit d’emergenza da tenere pronto in casa, con scorte per 72 ore, fa parte della strategia PreparEu, che contempla una serie di misure per aumentare la probabilità di sopravvivenza dei cittadini in caso di guerre o catastrofi.

E in risposta a una domanda in merito alla sua preparazione personale alle emergenze la commissaria Ue per la gestione delle crisi Hadja Lahbib, si è rivolta alla vicepresidente della Commissione Ue, la rumena Roxana Minzatu, dicendo: “Ho un’ottima strategia di stoccaggio e a casa ho tutto il necessario. Ho quel che serve per preparare una pasta alla puttanesca“, ha detto scherzando.

Poi seriamente ha aggiunto: “Spetta agli Stati membri definire, sulla base delle posizioni geografiche e geostrategiche, che cosa bisogna avere nel kit con le scorte”.

La politica belga aveva poi pubblicato un video ironico in cui mostrava il contenuto della sua borsetta per sopravvivere. Tra i prodotti ha elencato acqua, medicinali, una torcia, documenti d’identità, fiammiferi, cibo. Un tono, quello usato nel video, secondo molti sorprendente in relazione agli argomenti trattati.