Vannacci parla dei "gusti invertiti" di Tommaso Cerno, la reazione del giornalista: "Insulti senza contenuti"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Botta e risposta dai toni accesi tra Roberto Vannacci e Tommaso Cerno. Il giornalista ha criticato alcune dichiarazione del leader di Futuro Nazionale, in particolare in merito alla “propaganda gender” in televisione. Il generale ha risposto con insulti omofobi, aggrappandosi ai presunti “gusti invertiti” del suo interlocutore.

Gli insulti omofobi di Roberto Vannacci

Tommaso Cerno “si è inventato che Futuro Nazionale voglia proibire a chi ha gusti omosessuali di comparire in tv” ha lamentato Roberto Vannacci ai microfoni di AdnKronos.

“Non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità” ha proseguito il generale, specificando che, se dovesse averne il potere, farà in modo che “le regole in televisione saranno uguali per tutti: in fascia protetta, quando ci sono i bambini davanti allo schermo, la propaganda gender e omosessualista non deve poterla fare né chi ha gusti omosessuali né chi ha gusti eterosessuali”.

ANSA

Alle proteste del giornalista sull’assegnazione degli spazi mediatici, Vannacci risponde che lui “che dichiara di avere una preferenza erotica per i maschietti, di spazio ne ha dappertutto”.

“A me, per esempio, son sempre piaciute le donne e ciò non mi ha garantito né una citazione eterna nella Commedia di Dante né il patentino di ‘sparare minchiate’, come dice lui, tantomeno sulla pelle dei bambini” conclude.

La risposta di Tommaso Cerno

Cerno ha prontamente replicato: “Penso che una persona che non sa argomentare senza insultare il prossimo abbia un serio deficit di contenuti”.

Il direttore de Il Giornale ha poi allargato la questione, “Vannacci mi insulta perché non regge un confronto nel merito. È una dinamica che capisco e conosco bene, la sinistra la usa da sempre”.

Per questo, prosegue il giornalista “Vannacci vota con la sinistra. Faccia come crede, gli italiani giudicheranno”.

Solidarietà per il giornalista

Il mondo della politica ha preso le difese di Cerno. “Il dissenso e il confronto politico non possono mai giustificare attacchi personali né riferimenti denigratori alle scelte e alla sfera privata di una persona, che nessuno può sindacare e verso la quale è giusto nutrire il massimo rispetto” ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Anche Maria Elena Boschi e Raffaele Paita, capigruppo di Camera e Senato biasimano “l’indegno attacco omofobo” dell’onorevole Vannacci.

“Di invertito qui c’è la mentalità retrograda del leader di Futuro Nazionale” che, proseguono “non riesce proprio a interloquire senza utilizzare espressioni offensive e che ci riportano indietro di decenni se non di secoli”.