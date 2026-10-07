Vannacci polemizza con Repubblica su Barbara Spinelli, "non è ex europarlamentare mentre io sono ex generale"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Le parole sono importanti diceva Nanni Moretti in un famoso film. Roberto Vannacci deve aver visto la pellicola perché sembra avere a cuore i giusti termini. Nel giorno della morte di Barbara Spinelli, l’ex generale lamenta la scelta del quotidiano Repubblica di non riferirsi a lei come un’europarlamentare e non un ex, mentre a lui è sempre stato riservato il titolo di ex generale. La polemica sui social.

L’ex generale Vannacci attacca Repubblica

Roberto Vannacci forse guarda i film con piacere, ma sembra trovare meno soddisfazione nel leggere i giornali.

Il leader di Futuro Nazionale, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, si scaglia in particolare contro il quotidiano Repubblica.

ANSA

“Anche sull’ex: due pesi e due misure” lamenta in capslock. Il riferimento è all’articolo che annuncia la morte di Barbara Spinelli, presentata come giornalista e europarlamentare.

“Invece il Generale Vannacci è ex Generale” scrive il militare. Un utente si trova in accordo: “Un militare non è mai ex” commenta.

La polemica dopo la morte di Barbara Spinelli

Dell’utilizzo o meno dell’ex, Roberto Vannacci ne fa una questione politica. Quelle due lettere sono lette come il tentativo di screditarne la credibilità.

“Che coerenza! – è il suo commento – Tipica della sinistra… e di chi cerca di attaccarci!”. La sinistra di cui, agli occhi dell’ex generale, si farebbe portavoce il quotidiano in questione.

La polemica social arriva non nel momento più delicato. Vannacci sceglie di attaccare il modo in cui viene raccontata sui media, a poche ore di distanza dalla morte di Barbara Spinelli.

“Condoglianze alla famiglia” aggiunge infatti nel suo post battagliero.

Chi era la giornalista europarlamentare

Barbara Spinelli è morta a Roma il 7 ottobre 2026, aveva 80 anni. Era figlia di Altiero Spinelli, tra i padri fondatore dell’Unione Europea, e dell’antifascista tedesca Ursula Hirschmann.

Fu una figura di spicco del giornalismo italiano. Dopo i primi passi al Globo, collaborò alla fondazione di Repubblica, per poi coprire il ruolo di corrispondente ed editorialista per il Corriere della Sera, La Stampa e, negli ultimi anni, per Il Fatto Quotidiano.

Nel 2014 fu eletta al Parlamento europeo con la lista L’altra Europa con Tsipras. Rimase in carica fino al 2019.

A Strasburgo fu vicepresidente della Commissione per gli affari costituzionali e lavorò anche nella Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni.