Vannacci porta dietro Edoardo Ziello e Rossano Sasso in Futuro Nazionale, la Lega di Salvini perde 2 deputati

Roberto Vannacci “ruba” altri due deputati alla maggioranza e alla Lega di Matteo Salvini, accogliendo in Futuro Nazionale Edoardo Ziello e Rossano Sasso. Dopo l’addio del generale al Carroccio e la nascita del nuovo partito, l’esodo ha preso il via col passaggio di Emanuele Pozzolo al nuovo gruppo, col deputato fatto fuori da Fratelli d’Italia che ritrova posto tra le braccia di Vannacci. L’eurodeputato accoglie ora il romano Ziello e il pugliese Sasso, il cui addio alla Lega è arrivato con qualche polemica e critica a Salvini ed esponenti del partito per una “visione non condivisa”, per approdare a Futuro Nazionale il cui progetto viene definito da Ziello “di Destra seria e vitale che non vuole far tornare la Sinistra al governo”.

Ziello e Sasso con Vannacci in Futuro Nazionale

Un altro schiaffo di Roberto Vannacci a Matteo Salvini. Dopo l’addio alla Lega arrivato “a sorpresa” e con non poche polemiche, l’eurodeputato soffia due parlamentari al Carroccio.

Si tratta di Edoardo Ziello e Rossano Sasso, entrambi alla Camera ed eletti in quota al Carroccio, che hanno annunciato le loro dimissioni dal partito del vicepremier per linee di pensiero differenti.

Entrambi i deputati hanno deciso di annunciare l’addio alla Lega sui social, con messaggi che non hanno fatto sconti alla Lega, tra critiche ed esaltazioni al nuovo progetto firmato Vannacci.

Le critiche di Ziello alla Lega

Il primo dei due a svelare il passo indietro è stato Edoardo Ziello che su Facebook ha dedicato un lungo posto al sui addio alla Lega. Dopo aver elencato una serie di “tradimenti di fiducia” di cui il Carroccio e alcuni suoi componenti si sono macchiati, Ziello ha sottolineato di sentirsi “costretto a dimettermi“.

Ziello ha puntato il dito contro il capogruppo delle Lega Molinari che gli ha voltato le spalle sull’emendamento al DL Ucraina dichiarando che “non rappresenta, in alcun modo, la linea del partito”. Ma ha anche avuto da ridire su Massimo Garavaglia, accusandolo di avergli detto che “presentando un emendamento con tale contenuto, mi sarei “autoescluso” dal partito, andando, addirittura, ad ipotizzare un periodo di espiazione da tale ‘grave peccato’ da scontare “sui ceci”.

Non si è salvato neanche Matteo Salvini, accusato di non aver “battuto ciglio” davanti a queste questioni e, soprattutto, di aver taciuto sullo stop dell’invio di forniture militari in favore del’Ucraina ipotizzando che “la sua presunta contrarietà all’invio di armamenti a Kiev sia solo una terribile messinscena volta, esclusivamente, ad un mero calcolo elettorale”.

“Per tutti questi motivi sono costretto a dimettermi da un partito che continua a tradire la fiducia degli italiani e di aderire a Futuro Nazionale” ha scritto, sottolineando che il progetto di Vannacci rispecchia una “Destra seria e vitale che non vuole far tornare la Sinistra al governo”.

Un addio, quello di Ziello, che poteva anche essere previsto per Salvini, col deputato che da diverse settimane aveva cambiato la propria immagine social scegliendone una al fianco di Vannacci.

L’addio di Rossano Sasso

Meno polemico, invece, l’addio di Rossano Sasso che ha però avuto un ruolo molto importante per la Lega al Sud.

Ripercorrendo la sua carriera decennale nel Carroccio, il deputato ha sottolineato di non voler polemizzare né col partito né con Matteo Salvini al quale sarà “sempre grato per le opportunità e le gratificazioni che mi ha dato“.

Il motivo dell’addio è presto detto: “Si preannuncia una svolta nella visione politica della Lega e io non la condivido e poiché non sono compatibile, tolgo il disturbo”. Sottolineando di voler rimanere fedele ai propri principi, Sasso ha annunciato l’uscita dalla Lega e di scegliere “di seguire il Generale Roberto Vannacci nella sua battaglia identitaria e sovranista”.

Chi è Edoardo Ziello

Ziello, come detto, è stato eletto alla Camera in quota alla Lega. Deputato dal marzo 2018 in due legislature, prima eletto nel Collegio 10 e poi al 4 di Pisa, era nel Carroccio dal 2013 e nel 2015 era stato eletto anche segretario provinciale del Movimento Giovani Padani.

Assessore al Welfare con Susanna Ceccardi sindaco di Cascina, nel 2018 è stato eletto col 33,7% dei voti alla Camera per poi migliorarsi nel 2022 col 40,06%.

Dal maggio 2023 è anche consigliere a Pisa con 345 preferenze risultando il più votato del suo partito, mentre nel giugno dello stesso anno è stato eletto Segretario della commissione d’inchiesta parlamentare sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado di città e periferie

Chi è Rossano Sasso

Sasso, 51enne pugliese, è docente e oltre a essere stato deputato della Lega ha avuto anche il ruolo di sottosegretario all’Istruzione nel governo Draghi.

Politico sanguigno, tra i primi a portare la Lega al Sud quando il partito in Puglia era marginale, ha alle spalle due legislature in quota Lega e si era distinto nel Carroccio per la difesa dell’autonomia differenziata, per il “sovranismo scolastico” e per il pugno duro contro occupazioni e devastazioni nelle scuole, proponendo bocciature con condotta sotto il 6 e il divieto di asterischi e schwa.

Sostenitore della legge contro la violenza sui docenti, si è schierato contro farine di insetti nelle mense e contro quella che definisce “propaganda gender” ed educazione sessuale alle elementari, ammettendo solo una limitata educazione affettiva con consenso dei genitori.

Negli ultimi mesi aveva accentuato la svolta “vannacciana” con una proposta di legge sulla tanto discussa remigrazione.

Futuro Nazionale in Consiglio Regionale della Toscana

Un altro passaggio dalla Lega a Futuro Nazionale è quello di Massimiliano Simoni, consigliere regionale in Toscana.

L’addio di Simoni al Carroccio, di fatto, segna l’ingresso di FN in Consiglio Regionale in Gruppo Misto, con l’avvio dei lavori del nuovo partito di Vannacci calendarizzato per l’11 febbraio, alla prossima seduta ordinaria del Consiglio. Col passaggio al partito di Vannacci Salvini perde l’unico consigliere leghista eletto nell’assemblea toscana.

Pozzolo riparte da Futuro Nazionale

Ziello, Sasso e Simoni, come detto, sono però solo gli ultimi ad aderire a Futuro Nazionale.

Prima di loro ci aveva pensato Emanuele Pozzolo, scaricato da Fratelli d’Italia dopo il caso dello sparo di Capodanno. L’ex deputato FdI ha definito il partito di Vannacci come un progetto di una destra non omeopatica, che lotta per i propri principi senza complessi, senza timidezza e senza chiedere autorizzazioni.