Vannacci, Procura militare avvia "accertamenti preliminari" per ipotesi di ricostituzione del partito fascista

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La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla struttura organizzativa del movimento guidato dall’ex generale Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. L’iniziativa nasce da un esposto presentato dal Sindacato dei Militari relativo alla posizione di alcuni appartenenti alle Forze Armate attivi all’interno dell’organizzazione politica.

L’esposto sul movimento di Roberto Vannacci

Come riportato da Il Fatto Quotidiano e dal Corriere della Sera, il procuratore Marco De Paolis ha disposto le verifiche per accertare la sussistenza di fatti di competenza della giurisdizione militare. L’attenzione si concentra sulla presenza di militari in servizio con incarichi direttivi o organizzativi nella formazione.

L’esposto presentato dal Sindacato dei Militari ipotizza la violazione del dovere di neutralità delle Forze Armate. Si chiede di valutare la posizione di alcuni sottufficiali per verificare se l’impegno politico sia compatibile con lo status militare, estendendo le analisi anche ad altri eventuali tesserati.

ANSA

La difesa, rappresentata dall’avvocato Giorgio Carta, ha precisato che non si tratta di ipotesi di reato penale, né comune né militare. Il legale ribadisce che l’eventuale questione potrebbe rilevare solo sul piano disciplinare, confidando in una rapida archiviazione della vicenda da parte degli inquirenti.

Carta ha ricordato come non esista una norma di legge che vieti espressamente ai militari di assumere incarichi politici. Il divieto deriva da un’interpretazione del Consiglio di Stato del 2017, rispetto alla quale esistono peraltro pronunce di segno opposto di diversi tribunali amministrativi.

Le polemiche internazionali

Sul fronte politico e mediatico, il movimento fondato da Roberto Vannacci è finito al centro dell’attenzione per un durissimo articolo pubblicato dal quotidiano britannico Financial Times. La testata londinese ha ipotizzato possibili influenze estere in vista dei futuri appuntamenti elettorali, definendo la formazione un potenziale elemento destabilizzante.

La replica del diretto interessato non si è fatta attendere ed è arrivata tramite una lettera aperta e un video diffuso sui canali social. Respingendo le accuse, il leader ha ironizzato sulle ricostruzioni della stampa estera e ha denunciato presunte ingerenze da parte dei poteri finanziari internazionali sulle vicende politiche nazionali.

Cosa dicono la Costituzione e la legge Scelba

I riferimenti giuridici citati dal Sindacato Militare chiamano in causa la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana. Questa norma vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, ponendo un presidio invalicabile a tutela dell’ordinamento democratico e repubblicano.

In attuazione del dettato costituzionale, la legge Scelba definisce nel dettaglio le fattispecie sanzionabili e le modalità operative per il contrasto all’apologia:

Si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.