Vannacci provoca Meloni dopo la chiusura del centrodestra a Futuro Nazionale, "favorisce la sinistra"

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Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusandola di “favorire la sinistra” escludendo un alleanza tra l’attuale coalizione di centrodestra e il suo partito. Nei sondaggi, le forze che ruotano attorno a Fratelli d’Italia raccolgono circa le stesse preferenze di quelle del Campo Largo. Per questa ragione, Vanancci potrebbe essere decisivo.

L’attacco di Vannacci contro Meloni

L’attacco del leader di Futuro Nazionale a Meloni è avvenuto in piazza Oberdan, a Milano, durante un evento del partito di estrema destra. Vanancci ha dichiarato:

Giorgia Meloni dice che Vannacci vota con la sinistra, poi preclude aprioristicamente un’alleanza con Vannacci, favorendo di fatto la sinistra. Quindi, deve fare un po’ i conti con questa posizione.

ANSA

“Paradossalmente sembrerebbe che questo governo sia il primo governo di destra ad aver modificato una legge elettorale, sembrerebbe quasi per far vincere la sinistra. Non mi sembra una cosa molto coerente” ha poi concluso Vannacci.

La chiusura di Meloni a Vannacci

Da diverse settimane, la presidente del Consiglio Meloni chiude a qualsiasi possibilità di alleanza con Vannacci, riportando spesso come motivazione il fatto che Futuro Nazionale stia facendo opposizione al suo Governo.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, anche lui di Fratelli d’Italia come Meloni, ha anche sottolineato che Vannacci ha “tradito la fiducia” di Salvini, e che per questo sarebbe incompatibile con l’attuale centrodestra.

Vannacci era entrato a far parte della Lega, diventandone anche vicesegretario, per poi uscirne molto rapidamente per fondare Futuro Naziolae. Il partito di Salvini è stato quello che ha risentito di più di questa operazione nei sondaggi.

Vannacci è ancora decisivo nei sondaggi

Proprio i sondaggi mostrano come Futuro Nazionale potrebbe decidere le prossime elezioni, sia nel caso in cui si allei con Meloni, sia nel caso in cui non lo faccia.

Buona parte delle rilevazioni statistiche, infatti, danno centrodestra e centrosinistra sostanzialmente alla pari. Con la nuova elettorale, la coalizione che dovesse prevalere anche solo di una manciata di voti, otterrebbe una maggioranza molto solida.

Se Vannacci entrasse nel centrodestra, darebbe alla coalizione di Meloni un vantaggio difficilmente colmabile dal centrosinistra, almeno secondo i sondaggi.