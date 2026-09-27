Vannacci replica al caso di Matilde Siracusano spogliata con l'IA, lei attacca: "Destra indietro di secoli"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nessun passo indietro di Roberto Vannacci sulla foto di Matilde Siracusano. Anzi, l’ex generale controbatte all’annuncio di querela della deputata di Forza Italia che si è vista in décolleté in una foto modificata con l’IA e pubblicata sul profilo dell’eurodeputato. Una trovata che ha provocato la censura di tutto l’arco parlamentare, ma su cui il leader di Futuro nazionale non mostra ripensamenti.

La foto di Matilde Siracusano modificata con l’IA

Il caso è esploso dopo la pubblicazione di un post di Roberto Vannacci relativo alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria del 27 e 28 settembre 2026, per il seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco della città.

Nella foto vengono ritratti tre esponenti di spicco di Forza Italia che si spartiscono la “torta” della Calabria: il senatore Claudio Lotito, patron della squadra di calcio della Reggina, il candidato al seggio vacante Fabio Roscioli e la sottosegretaria per i rapporti con il parlamento, Matilde Siracusano, compagna del presidente della Regione Roberto Occhiuto.

ANSA/Facebook - Roberto Vannacci

L’immagine modificata con l’IA mostra la deputata con un’accentuata scollatura, assente nella foto originale prelevata dal suo profilo Instagram.

Le parole di Matilde Siracusano

La trovata social ha scatenato la condanna da parte di tutti i partiti politici, a partire dalla vittima del fotoritocco, che ha subito annunciato una querela nei confronti dell’ex generale: “Quello che ha fatto è reato. Non si può consentirlo a nessuno, figuriamoci a qualcuno che chiede, anzi minaccia, di andare in Parlamento” ha dichiarato Siracusano a Repubblica.

“Vorrei dire che sono senza parole – ha detto ancora – In realtà qualche parola ce l’avrei. In siciliano, della mia terra. Molto chiara e netta. Ma poiché io rappresento l’istituzione, e ho il dovere di contenere sia l’irritazione sia la pena, per ora diciamo che si muoveranno i miei avvocati. Comunque è un attacco scadente che qualifica pienamente chi lo ha fatto”.

“Naturalmente ho ricevuto moltissimi messaggi di solidarietà, e di questo sono grata. Ma credo che il punto sia un altro – ha aggiunto la sottosegretaria – qui non c’è un problema personale. Se un capo partito, che si candida a fare leader nazionale, arriva a utilizzare strumenti di questo tipo, il problema riguarda tutti noi, riguarda il modo stesso di concepire il confronto politico. Per questo non basta la solidarietà: dobbiamo attrezzarci per contrastare e contenere questo modo sciagurato e schifoso di fare politica“.

Nell’intervista Siracusano ha tratto dall’episodio delle conclusioni proprio dal punto di vista politico, affermando che un’eventuale alleanza con Futuro Nazionale “rischierebbe di riportare il centrodestra indietro di secoli, verso una destra caricaturale, una destra dei bifolchi, una destra cavernicola, chiusa e incapace di interpretare una società moderna”.

La replica di Roberto Vannacci

Di fronte all’ondata di indignazione, Roberto Vannacci avrebbe cercato di difendersi dicendo di aver preso la foto modificata da un blog, senza però mostrare segnali di pentimento in una risposta sibillina affidata a un altro post sulla sua pagina Facebook, nel quale rilancia lo stesso contenuto.

“A chi mi accusa, senza alcuna concretezza, di aver modificato una foto con la IA, rispondo di cercare meglio e di rivolgere le accuse, eventualmente, a chi di dovere…. Quando mancano gli argomenti, gli attacchi diventano personali….Continuate pure a occuparvi di scollature…” la replica dell’ex generale.