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Luigi Di Maio, ministro degli Esteri nel febbraio 2022, ha commentato il rapporto che Roberto Vannacci scrisse a Mosca otto giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina:”Queste posizioni le avevano anche alcuni paesi europei”. Nel documento, datato 16 febbraio 2022, l’allora generale e addetto alla Difesa giudicava poco probabile un attacco su larga scala per conquistare l’Ucraina orientale. Vannacci, oggi eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, difende il suo rapporto: “Quel documento a mio parere è perfetto”.

Cosa scriveva Vannacci nel 2022: truppe russe e due scenari possibili

Il cablogramma partì dall’ambasciata d’Italia a Mosca verso la Farnesina, e fu scritto in vista della visita dell’allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che infatti il 17 febbraio incontrò a Mosca Sergej Lavrov.

Le forze russe vicino al confine ucraino erano stimate tra 150mila e 170mila militari, un numero che a giudizio di Vannacci non lasciava presagire l’occupazione dell’Ucraina orientale. Spostare i reparti da aree di schieramento lontane 200-400 chilometri dal confine avrebbe richiesto, scriveva, “tempi comunque non risibili”.

Nel documento Vannacci giudicava più probabile un’operazione limitata, per controllare punti chiave o stabilire la continuità territoriale tra la Russia e la Crimea, con “un’indubbia probabilità di successo”. Un eventuale intervento diretto, scriveva ancora, avrebbe avuto carattere ibrido e asimmetrico.

Il post di Setaccioli sul report di Vannacci e il commento di Di Maio a Milano

Il documento è stato declassificato con una comunicazione del 6 novembre 2026. A diffonderlo sui social è stato il giornalista Marco Setaccioli, che si definisce attivista pro-Ucraina e dice di averlo ottenuto dal ministero degli Esteri. Nel suo post sostiene che Vannacci non vedeva ciò che gli analisti militari segnalavano già all’epoca.

Il commento di Di Maio è arrivato a Milano, alla presentazione del libro di Maurizio Molinari. L’ex ministro, oggi rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico, il 17 febbraio 2022 incontrò a Mosca il collega russo Sergej Lavrov.

La replica di Vannacci e l’invasione del 24 febbraio 2022

L’invasione su larga scala ordinata da Putin è iniziata il 24 febbraio 2022, con attacchi che hanno raggiunto anche Kiev. Vannacci, interpellato sul documento, ha spiegato che il suo compito era una valutazione tecnico-tattica, non un’analisi politica o economica, e che il testo si basava sulle informazioni disponibili in quel momento.

A suo dire la previsione sull’operazione su larga scala si è rivelata corretta. Quella sull’intervento limitato, sostenendo, si è realizzata con l’occupazione di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia e con il corridoio verso la Crimea. Riletto oggi, quello stesso documento resta per lui accurato e realista, e si dice orgoglioso del servizio prestato alla Patria.

Sui suoi rapporti con Mosca c’era già stato un caso a settembre, quando un’analisi dell’European Council on Foreign Relations lo aveva descritto come possibile “cavallo di Troia” dell’influenza russa in Italia, accusa che lui ha respinto.

Contrario al sostegno all’Ucraina, nei giorni scorsi ha attaccato i 45 miliardi di euro destinati a Kiev in un dibattito sulla guerra al Parlamento europeo.