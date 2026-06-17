Vannacci risponde a genitori di vittime di femminicidio dopo le polemiche, "me ne frego della gogna mediatica"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Continuano le polemiche sulle parole di Roberto Vannacci in merito al femminicidio. Il leader di Futuro Nazionale ha risposto ai genitori di vittime di questo reato: “Me ne frego della gogna mediatica e quando sono convinto delle mie opinioni le esterno”. Nel dibattito è intervenuta anche Giorgia Meloni che al termine del G7 di Evian si è detta “contenta che ci sia il reato di femminicidio”, definendo l’ex generale come figura politica “funzionale alla sinistra”.

La risposta di Vannacci ai genitori delle vittime di femminicidio

Roberto Vannacci è intervenuto nella puntata del 16 giugno di È sempre Cartabianca.

La conduttrice Bianca Berlinguer ha chiesto al leader di Futuro Nazionale di rispondere alle famiglie delle vittime di femminicidio.

Nella sua domanda, ha citato la mamma di Pamela Genini che ha parlato di affermazioni vergognose e la mamma di Noemi Durini, uccisa a 16 anni dal fidanzato, che si è detta indignata.

Roberto Vannacci ha replicato: “Sono marito di mia moglie e padre di due figlie e le confermo che a mio parere il femminicidio non esiste e non deve esistere”

Per il politico si tratta di “un’aberrazione giuridica”.

Ha poi spiegato perché: “Un reato non può essere più o meno grave a seconda del sesso, del colore della pelle, della religione o dell’orientamento sessuale di chi lo subisce o di chi lo commette”.

Vittima di gogna mediatica

Roberto Vannacci ha poi spiegato perché il reato di femminicidio sia stato approvato da tutti i parlamentari.

Secondo il leader di Futuro Nazionale è accaduto “perché non c’è stato alcun parlamentare che avesse avuto il coraggio di sottoporsi alla gogna mediatica che sto subendo. Ma io me ne frego della gogna mediatica e quando sono convinto delle mie opinioni, le esterno come ho sempre fatto”.

Durante la puntata di È sempre Cartabianca, Roberto Vannacci si è scontrato anche con Luisella Costamagna.

La risposta di Giorgia Meloni

Al termine del G7, Giorgia Meloni ha commentato le parole di Roberto Vannacci in merito al femminicidio.

Come riportato da Askanews, la premier ha dichiarato: “Lo rivendico, poi ognuno è libero di pensarla come vuole, ma sono contenta che ci sia oggi il reato di femminicidio nel nostro ordinamento”.

Ha poi aggiunto: “Questo governo ha fatto una legge per introdurre il reato di femminicidio, perché il tema non è se gli uomini o le donne hanno un valore diverso quando vengono uccisi ma è come accade. Per esempio, per qualsiasi aggravante, è la motivazione che ti muove”.

Nel caso del femminicidio “la motivazione è non accettare la libertà di una donna. Non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo”.

Infine ha evidenziato: “Tante battaglie che noi abbiamo fatto anche su altri fronti, cose sulle quali dovremmo essere in teoria anche d’accordo con Vannacci, come alcune degenerazioni legate al fondamentalismo islamico nelle nostre società, il non voler accettare la libertà delle donne, le abbiamo fatte esattamente per la stessa motivazione. Quindi perché il tema della libertà di una donna in alcuni casi funziona in altri casi no? Questo è il motivo per cui l’abbiamo fatto”.