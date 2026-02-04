Vannacci risponde a Salvini e provoca la Lega, "loro devono essere grati a me per voti e seggi"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Continua il botta e risposta tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini dopo l’uscita del primo dalla Lega. L’ex generale ha provocato il leader del Carroccio che lo aveva apostrofato come “sleale” e ha etichettato il vicepremier come “traditore”, spiegando come il suo ormai ex partito avrebbe dovuto essergli grato per i voti e i seggi che ha ottenuto grazie a lui.

Scontro Vannacci-Salvini

Nuova puntata della faida tra Vannacci e Salvini dopo l’addio dell’ex generale alla Lega. Parlando ai cronisti all’aeroporto di Bologna, prima del primo incontro con i suoi sostenitori a Modena, l’eurodeputato ha rincarato la dose contro l’ex alleato diventato ora nemico.

Il Ministro dei Trasporti gli aveva dato dello “sleale”, accusa rispedita al mittente da Vannacci che etichetta Salvini come “traditore”.

Le accuse dopo l’addio alla Lega

Roberto Vannacci rifugge dal concetto di slealtà che invece aveva sollevato Matteo Salvini per la sua decisione di lasciare la Lega. “È stato lui, o meglio il suo partito, nel quale ero, che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti, quando si tratta di votarli, va in un’altra direzione. Non solo sulle armi all’Ucraina, ma anche sui princìpi di famiglia, e sulla legge Fornero. Salvini china il capo, si mette in posizione prona nella coalizione”, attacca l’ex militare.

Quindi l’affondo e il ritorno sul concetto di tradimento. “È Salvini che ha tradito le promesse, i miei princìpi e i miei valori rimangono fissi. Non rinuncio alla mia identità per un compromesso e un inciucio. La mia sarà una destra vera a differenza di qualcuno che se n’è dimenticato, che predica qualcosa e poi vota altro”, sottolinea. E a chi gli fa notare che questa nuova divisione potrebbe favorire la sinistra, spiega: “Voglio rendere la coalizione di destra ancora più forte, spero di richiamare molta gente che crede nell’identità, nei valori e spero che torni a votare”.

Quindi Vannacci dipinge l’identikit del suo nuovo partito – Futuro Nazionale – un “interlocutore naturale della destra”.

I sondaggi e il motivo della rottura

La nuova formazione è stata accolta in maniera positiva dai primi sondaggi che portano Futuro Nazionale al 4%, una “bella rampa di lancio per qualcosa che non esiste ancora”, dice l’eurodeputato.

Nel suo intervento, Vannacci sottolinea come sia arrivato il caso di “parlare con Putin” e rivaluta l’operato dell’Ice. “Nell’ultimo anno sono rientrati due milioni di stranieri nel paese di origine, il metodo Trump funziona”, aggiunge. Inoltre, scaccia via il paragone – sollevato dallo stesso Salvini – con la rottura di Fini con Berlusconi, spiegando di sentirsi più come “Meloni quando ha lasciato il Pdl”.

Il vero vulnus che però ha spinto l’ormai ex vicesegretario a lasciare la Lega è stato il fatto di non “avere nessuna autorità o responsabilità”. Vannacci lamenta di aver avuto un incarico “ad honoris causa”, senza l’effettiva possibilità “di essere incisivo dal punto di vista politico. Io non devo essere grato alla Lega per l’elezione all’Europarlamento, semmai è la Lega che deve essermi grata perché con i miei 500mila voti oltre a me ha avuto due seggi in più”, chiosa.

La storia dell’ex generale con la Lega

Le parole dell’eurodeputato arrivano dopo le accuse di Matteo Salvini. L’ex alleato aveva detto: “Siamo abituati a pensare che parole come onore, disciplina e lealtà abbiano un significato preciso, specie per chi ha indossato una divisa. La Lega andrà avanti e continuerà a crescere lo stesso”, aveva detto il vicepremier che si era detto poi dispiaciuto del fatto che Roberto Vannacci occupi a Bruxelles un posto che “gli elettori avevano destinato alla Lega”.

Vannacci aveva già risposto a Salvini sottolineando di voler stare “lontano da impicci, compromessi, convenienza e inciuci” e rispendendo al mittente le accuse del ministro, parlando di “macchina sparafango”.

L’esperienza dell’ex generale in forza alla Lega è durata quasi 11 mesi e si è conclusa il 3 febbraio con l’annuncio dell’addio, dopo aver già registrato il marchio Futuro Nazionale.