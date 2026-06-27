Vannacci sale ancora nei sondaggi e stacca la Lega, Salvini osserva ma non ha "alcun tipo di preoccupazione"

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Il nuovo partito di Roberto Vannacci sale ancora nei sondaggi ed è al 6%, poco sopra alla Lega ferma al 5,6%. Matteo Salvini dice però di non essere preoccupato perché il suo sondaggio “è il giorno delle elezioni”. Secondo Ipsos Doxa, il centrodestra senza la formazione dell’ex generale è sotto al centrosinistra.

Il partito di Vannacci in crescita

Ipsos Doxa, l’istituto guidato da Nando Pagnoncelli, ha pubblicato la sua indagine sul Corriere della Sera. I dati mostrano un’ulteriore crescita di Futuro nazionale che guadagna oltre un punto (+1,2 per l’esattezza) e si colloca al 6%, superando la Lega che è al 5,6%.

Il dato segnala, evidenzia Pagnoncelli, “per la prima volta nei nostri sondaggi” il sorpasso dell’ex generale ai danni di Salvini. Secondo l’istituto, il contributo al voto per Vannacci viene dagli elettori della Lega e da quelli di Fdi, oltre a una piccola capacità di attrazione verso l’area dell’astensione.

ANSA

Ragionando in termini di coalizioni, il sondaggio vede il centrodestra “tradizionale” (cioè le forze che compongono l’attuale compagine di governo formata da Fdi, Forza Italia e Lega) al 41,7%, conto l’alleanza progressista (oltre a Pd, M5S, Avs, composta anche da Italia viva e +Europa) al 44,5%.

Per Pagnoncelli questa distanza renderebbe “altrettanto evidente” che il centrodestra attuale “sembra obbligato all’alleanza con Vannacci, che lo porterebbe al 47,7%. Ammesso, anche in questo caso, che tutti gli elettori delle singole forze confermino il voto per una coalizione siffatta”.

I dati degli altri partiti

Guardando ai sondaggi, Fratelli d’Italia vede un calo del proprio consenso che oggi si colloca al 27% con una contrazione dello 0,6%. Stabile resta Forza Italia all’8,3% e anche la Lega, che si conferma però ai suoi minimi negli anni recenti, con il 5,6%.

Poche sono le variazioni nell’ambito delle forze di opposizione con il Pd stabile al 20,1% (il dato più basso registrato nell’ultimo anno).

È sostanzialmente stabile anche il Movimento 5 Stelle, stimato al 14,3% contro il 14,5% di maggio, mentre è in calo Avs che perde lo 0,6% e si colloca al 6,2%.

Anche tra le ‘terze forze’ si evidenzia una sostanziale stabilità, con Azione al 3%, Italia viva al 2% e +Europa all’1,9%, con un incremento dello 0,4% nell’ultimo mese.

La reazione di Matteo Salvini

Intercettato a margine di ExpoAid 2026, il leader della Lega si è detto tranquillo.

Di sondaggi elettorali “me ne hanno appena girato uno con la Lega che ha un punto e mezzo di vantaggio su Vannacci. Detto questo, non mi esalto quando i sondaggi vanno bene, non mi deprimo quando vanno male. Il mio sondaggio è il giorno delle elezioni politiche, quindi autunno 2027″, ha detto.

“Il mio obiettivo – ha proseguito Salvini – è che il centrodestra confermi la squadra di governo e che la Lega sia in ottima salute, almeno in doppia cifra. Poi abbiamo un anno per arrivare a questo risultato”.

“Osservo con attenzione e rispetto Vannacci, la Schlein, Conte, tutti ma non ho nessun tipo di preoccupazione”, ha concluso.