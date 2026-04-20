Vannacci spiazza Renzi a Pulp Podcast di Fedez e Marra, "è una bufala che la Costituzione sia antifascista"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Quella della Costituzione antifascista è una bufala. La Costituzione serve a costruire, e lo si fa con principi, non anti principi”. Queste le parole di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, davanti a Matteo Renzi, entrambi ospiti del podcast di Fedez e Mr. Marra. I due politici hanno affrontato diversi temi, a partire dal governo Meloni fino alla questione rimpatri.

Le parole di Roberto Vannacci sulla Costituzione

Come riporta LaPresse, il leader di Futuro Nazionale, in merito alla Costituzione, ha dichiarato: “Questo ormai è il mantra della sinistra: la Costituzione antifascista. In 139 articoli della Costituzione non ce n’è uno che parli di fascismo e di antifascismo. La 12esima disposizione transitoria dice che è vietata la ricostituzione del già disciolto Partito fascista”.

Poi ha aggiunto: “La Costituzione serve a costruire. Quando si costruisce qualcosa, la si costruisce con dei principi, non con degli anti-principi”.

Per Roberto Vannacci “è una bufala che la Costituzione sia antifascista”

Immediata la risposta di Matteo Renzi: “Io non la penso così, chi studia legge non dica la cosa che dice Vannacci”.

Il confronto Renzi-Vannacci sui rimpatri

Durante il podcast, Matteo Renzi e Roberto Vannacci si sono confrontati anche sul tema dei rimpatri.

Askanews riporta le parole del leader di Italia Viva: “Come è possibile che con il mio governo accusato di tenere le porte aperte ci siano stati più rimpatri che con quello Meloni? Quindi o te ne vai dal governo o non puoi parlare”

“Avevi la tua ministra degli Esteri, la signora Bonino che ha ammesso di aver chiesto che gli sbarchi avvenissero in Italia”, ha ribattuto Vannacci.

La risposta di Matteo Renzi è stata una correzione alle parole di Vannacci: “La ministra Bonino era ministra di Letta, hai presente ‘stai sereno’, non c’entro una mazza io… Il mio ministro era Gentiloni”.

Il leader di Futuro Nazionale ha, poi, sottolineato: “Un epic fail di Matteo è attribuire a me quello che fa la Meloni, con la quale io sono estremamente critico”.

Le opinioni su Trump e sul governo Meloni

Sempre al Pulp Podcast, i due politici hanno anche parlato di Donald Trump e del governo Meloni.

Sul presidente degli Stati Uniti, Matteo Renzi ha dichiarato: “Trump ha fatto vincere la sinistra anche in Groenlandia. Se riesce a fare anche il miracolo di far vincere la sinistra in Italia, Donald santo subito”.

Roberto Vannacci, invece, ha apprezzato “il Trump sovranista del ‘Make America great again’”, ma non “il Trump che fa il gendarme del mondo, che stabilizza un’area energetica, perché di questo si tratta, e non mi piace il Trump che fa esattamente il contrario di quello che doveva essere il trumpismo originario”.

Per quanto riguarda invece l’Italia, per il leader di Futuro Nazionale “è un clima pre-elettorale già da adesso e, quindi, ci si prepara per gli sprint finali e la strategia di gara. Il referendum è stato un segnale importante, anche se dal mio punto di vista è stato strumentalizzato, ma in politica avviene. È un periodo in cui ha un po’ di fiato nei polmoni, secondo me gli equilibri non sono cambiati nel frattempo. C’è una destra forte che però si è slavata, si è sbiadita, allora bisogna riportare la barra dritta e il motivo di Futuro nazionale è proprio questo”.

Matteo Renzi invece ha sottolineato come Vannacci “sta dicendo che lui manda un’allerta a Meloni e le dice: ‘O voi cambiate linea o io vado da solo’. Se va da solo, la destra ha perso“.