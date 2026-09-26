Vannacci "spoglia" la sottosegretaria Matilde Siracusano con l'IA, bufera bipartisan e querela in arrivo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Roberto Vannacci pubblica su Facebook una foto ritoccata con l’intelligenza artificialedella sottosegretaria Matilde Siracusano, mettendo in evidenza una scollatura accentuata e che non esiste nella realtà, in piena campagna per le suppletive di Reggio Calabria. L’esponente di Forza Italia annuncia una querela, mentre arrivano le critiche bipartisan: dal compagno e governatore della Calabria Occhiuto al ministro Tajani, passando per Carfagna, Braga e Bonelli.

Il fotomontaggio di Matilde Siracusano

Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria, in programma il 27 e 28 settembre 2026 per assegnare il seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco, sono state travolte da una polemica che nulla ha a che fare con i programmi elettorali.

Venerdì 25 settembre Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha pubblicato su Facebook un appello al voto accompagnato da un’immagine di tre esponenti di Forza Italia seduti davanti a una torta con la scritta “Calabria”.

ANSA

Insieme alla sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, nella foto compaiono il candidato Fabio Roscioli e il senatore Claudio Lotito, patron della società di calcio della Reggina.

Querela in arrivo per Vannacci

Rispetto allo scatto originale, in cui Siracusano indossa una giacca a fiori sopra una maglietta bianca, nella versione diffusa da Vannacci il capo sottostante è sparito, lasciando intravedere una scollatura molto più accentuata.

La sottosegretaria ha raccontato al Corriere della Sera che la fotografia originale sarebbe stata prelevata dal suo “profilo personale Instagram e modificata”, e ha annunciato l’intenzione di rivolgersi a un avvocato per una querela.

Siracusano ha definito l’episodio “una scelta perversa e squallida e che non ha alcun significato: mai mi sono candidata e mai mi candiderò a Reggio Calabria quindi questo attacco non ha ragion d’essere”.

Le reazioni

Durissima la reazione del compagno di Siracusano, il governatore della Calabria Roberto Occhiuto. “Chi per fare politica ha bisogno di ritoccare con un software il corpo di una donna ha già perso, prima ancora di cominciare” ha affermato. “Questo non è il centrodestra in cui mi riconosco”.

Sulla stessa linea il vicepremier Antonio Tajani, che su X ha parlato di un attacco “volgare e inaccettabile”, bollando l’autore come “il classico esempio del moralista senza morale”.

Il capogruppo azzurro Paolo Emilio Russo ha ironizzato: “Non trovando donne senza gonna, ci ha pensato l’IA a ritoccare i vestiti”. La vicesegretaria Deborah Bergamini ha parlato invece di “mancanza di rispetto verso una persona, verso un’istituzione e verso il Paese”.

La solidarietà a Siracusano ha attraversato gli schieramenti. Mara Carfagna (Noi Moderati) ha parlato di “un atto di bullismo sessista senza precedenti”, la dem Chiara Braga ha denunciato “sessismo più becero usato come arma contro una donna”, e il verde Angelo Bonelli ha condannato “il sessismo e la denigrazione personale come strumenti di attacco”.