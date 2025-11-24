Vannacci sui figli allontanati dalla famiglia nel bosco, "non è questo il modo di togliere la paternità"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’episodio della famiglia nel bosco è un facile argomento da strumentalizzare. Ne hanno parlato i politici, da Giorgia Meloni a Nordio, fino a Roberto Vannacci. Secondo quest’ultimo la famiglia viveva felicemente e i servizi sociali dovrebbero andare a vedere situazioni dove i minori “nuocciono alla società”. Il generale dice che non è questo il modo di togliere la paternità a una famiglia.

Famiglia nel bosco: cosa ne pensa Vannacci

Il conduttore di Fuori dal coro chiede a Roberto Vannacci cosa ne pensa della vicenda della famiglia nel bosco e fa un paragone con le situazioni nelle quali vivono i minori nei campi rom e sinti.

Vannacci dice che “è una cosa strabiliante” (termine che indica qualcosa di “meraviglioso” e “stupefacente” in senso positivo, ma evidentemente lo intende in maniera negativa). Poi aggiunge: “Non dico che quelle potessero essere le condizioni migliori, sicuramente chi ha agito lo ha fatto in buona fede”. E poi: “Ma non è questo il modo di togliere la paternità a una famiglia che vive nella felicità”.

ANSA La casa della famiglia nel bosco

Conclude il proprio discorso attaccando il lavoro dei servizi sociali, che dovrebbero andare “a vedere le baby gang, vadano a vedere le altre situazioni che nuocciono alla società”.

I motivi della decisione

La verità è che né Giorgia Meloni, né Carlo Nordio, né tantomeno il generale Vannacci hanno le competenze specifiche per sapere quando e in che modalità dei minori devono essere sottratti, anche con sospensione momentanea, dalla famiglia. Lo sanno invece i servizi sociali, che agiscono per il bene dei minori, e il tribunale dei minori, che mette in atto una serie di iniziative come il monitoraggio e la verifica delle segnalazioni pervenute prima di prendere la decisione.

Nel caso della famiglia nel bosco la segnalazione ha inizio nel settembre 2024, quando i tre bambini giungono in ospedale con un’intossicazione alimentare dovuta all’ingestione di funghi velenosi. Da lì la segnalazione del pronto soccorso (professionisti) ai servizi sociali (esperti del caso) che, a loro volta, notata la situazione potenzialmente pericolosa, decidono di chiedere supporto alla procura. Il caso passa al tribunale dei minori, che si occupa di salvaguardare la sicurezza del minore e non ha come obiettivo la “felicità del genitore”. Perché in questi contesti, come un tribunale specifico, l’obiettivo principale è la salute psicologica e fisica dei minori.

Come ricordano gli esperti, ormai da quando è scoppiato il caso, l’intervento dei servizi sociali e la decisione del tribunale dei minori si sono resi necessari dopo ripetuti rifiuti da parte dei genitori di controlli e della richiesta di fornire i documenti necessari. Non è avvenuta dall’oggi al domani, non è stato un “rapimento”. Si segue, come in ogni altro caso, una procedura standardizzata.

La decisione non è definitiva

In ogni caso, la decisione del tribunale non è definitiva e soprattutto non si tratta solo di togliere la “paternità”, come ha dichiarato Vannacci. Con questo termine infatti si indica un’azione legale nella quale si decide di non riconoscere un rapporto di paternità nei confronti di un bambino. Stesso concetto per la “maternità”.

Nel caso della famiglia del bosco, invece, si parla di una decisione, appunto non definitiva, ma soprattutto un’ultima ratio per garantire la sicurezza fisica e psicologica dei bambini che prende il nome di “sospensione della responsabilità genitoriale“.

Si tratta di una formula utilizzata dal tribunale per descrivere una condotta dei genitori considerata “insufficiente” o “negligente“. Non per forza tale comportamento deve portare un danno al minore: può infatti applicarsi anche in un principio di sospetta pericolosità. Per esempio, si applica nel caso in cui i genitori, uno o entrambi, mostrino problemi di salute mentale, dipendenze o comportamenti violenti che mettono a rischio il minore, e la responsabilità viene limitata temporaneamente per permettere ai genitori di migliorare le condizioni che hanno portato alla sospensione. Nel caso della famiglia del bosco, per esempio, ai genitori viene richiesto di migliorare le condizioni abitative, considerate non agibili, presentare i documenti relativi all’istruzione e monitorare il percorso sanitario dei figli.