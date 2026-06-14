Vannacci sul femminicidio, "Non esiste e non serve reato specifico": messaggi a Salvini e Meloni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il 14 giugno Roberto Vannacci ha chiuso l’assemblea costituente di Futuro Nazionale all’Auditorium Conciliazione di Roma. Il leader del nuovo movimento politico ha parlato di femminicidio: “Non esiste e non serve reato specifico”. Ha poi mandato messaggi a Matteo Salvini “ha già operato al Viminale e si può dare un giudizio sul suo operato” e Giorgia Meloni “mai parlato con lei, ma ha ragione sulla libertà d’espressione che non può essere soggetta a patentini”.

Roberto Vannacci sul femminicidio

Come riporta il Corriere della Sera, Roberto Vannacci ha parlato anche di femminicidio.

“Ci sono istanze di parità vere. Uomini e donne sono uguali, non c’è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole: non esiste il femminicidio”, queste le sue parole.

ANSA

Per il leader di Futuro Nazionale “un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce: questa è la vera parità”.

Poi ha spiegato che, secondo la sua idea, una posizione di lavoro “la si guadagna in base al merito, non in base a quello che uno ha sotto le mutande, questa è parità. Perché non mettiamo le quote rose per i fabbri o per i muratori e invece le mettiamo per i politici o i dirigenti?”.

Sul femminicidio ha precisato: “Sono contrario, è un omicidio come tutti altri. Così come c’è la violenza sulle donne c’è quella sugli anziani e non c’è un anzianicidio. Non c’è bisogno di una fattispecie specifica”.

Alleanze prima delle elezioni

Durante l’assemblea costituente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci ha rivelato di non aver avuto nessun messaggio da Giorgia Meloni: “Mai parlato direttamente con lei”.

Ha poi dato ragione alla premier in merito al concetto di libertà d’espressione: “In un Paese dove la libertà di espressione è in Costituzione questa libertà di espressione non deve essere soggetta ad alcun patentino, sia esso di antifascismo o di anti non so che cosa”.

“A me non piace vivere in un Paese dove per parlare ti devi dichiarare che sei di una parte piuttosto che dell’altra, a me piace vivere in un Paese dove le espressioni che vengono esternate vengono giudicate sulla base delle argomentazioni e non sulla base dei divieti o della censura”, le sue parole.

In merito al rapporto con il centrodestra, ha prima ricordato di aver portato mezzo milioni di voti alla Lega e di essere andato via quando ha eccepito questioni di coerenza.

Poi ha chiarito: “Non voglio fare implodere il centrodestra. Io ho fondato un partito indipendente e vado avanti con questa politica. Le alleanze si fanno prima delle elezioni, se qualcuno riterrà utile allinearsi alle linee rosse di Fnv ne parleremo a premessa delle alleanze”.

Il giudizio su Matteo Salvini

Roberto Vannacci ha anche parlato di Matteo Salvini e della sua possibile presenza al Viminale.

“Già l’ha fatto e in base a come ha operato, si può dare un giudizio sul suo operato. Ci sono tante persone che potrebbero farlo…perché no”, ha spiegato.

Poi su Luca Zaia, presidente del consiglio regionale veneto che si è definito anti-Vannacci, ha risposto: “E chissenefrega, io non mi sono mai definito l’anti-Zaia. Se la Lega vorrà Zaia come leader è un problema della Lega”.