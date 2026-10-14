Vannacci torna a parlare di Salvini ma svela che non si sentono più, l'ultimo messaggio è di 7 mesi fa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

In un intervento radiofonico, Roberto Vannacci ha ripercorso il rapporto con la Lega e ha ammesso di non sentire Matteo Salvini da mesi. Con Meloni e Forza Italia i toni restano polemici, mentre Futuro Nazionale cresce e potrebbe pesare sul premio di maggioranza. Il centrodestra, però, sembra ancora lontano dal dire sì.

Vannacci in coalizione, sì o no?

Il possibile ingresso di Roberto Vannacci nella coalizione di centrodestra in vista delle prossime politiche è un argomento evergreen dalla rottura con la Lega in poi. E le parole pronunciate dall’ex generale a “Ping Pong,” su Rai Radio1, non rendono certo lo scenario più probabile.

Il presidente di Futuro Nazionale è tornato sulla sua stagione con il Carroccio, che ha lasciato il 3 febbraio dopo averne ricoperto il ruolo di vicesegretario, e ha escluso di aver mai puntato alla guida del partito: “Non era nelle mie ambizioni” ha assicurato “anche perché è un partito molto complesso”.

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Sul bilancio dei rapporti con la Lega ha rivendicato un ruolo determinante per Bruxelles.”Diciamo che siamo stati generosi in maniera bidirezionale” ha precisato. “Certamente mi ha candidato alle Europee come candidato indipendente e io ho portato mezzo milione di voti che hanno evitato alla Lega di sprofondare già dal giugno del 2024”.

Salvini, l’ex amico

Inevitabile il passaggio sul “gelo” con Matteo Salvini. “No, non ci siamo più sentiti” ha risposto Vannacci alla domanda sui contatti con il vicepremier. “L’ultima volta gli ho mandato gli auguri per il suo compleanno”.

Sulla carta d’identità di Salvini compare la data del 9 marzo, per cui il silenzio dura da circa sette mesi. Il segretario leghista aveva già dato la sua versione a fine giugno, parlando di una delusione “più umana che politica” e liquidando la questione con una sorta di monito: “Mi freghi una volta, ma non la seconda”.

I rapporti con Meloni e Forza Italia

Neppure sul fronte di Fratelli d’Italia il quadro è lineare. Seppur Giorgia Meloni non abbia mai chiuso categoricamente la porta a Futuro Nazionale, Vannacci non ha mai abbandonato un atteggiamento altalenante tra l’apertura e l’attacco.

Un esempio viene dalla stessa intervista in radio, in cui l’ex generale ha accusato la premier di dare “mano libera ai suoi sgherri”, citando La Russa, Bignami, Ronzulli e Lupi.

Poi ha ammorbidito i toni: “Se il Presidente del Consiglio mi chiama, anche adesso, rispondo anche subito”, aggiungendo che ogni intesa dovrà poggiare su punti programmatici chiari.

Con Forza Italia lo scontro è ancora più aperto. Vannacci ha messo in dubbio il ruolo di Marina Berlusconi nelle scelte del partito, parlando di una formazione “eterodiretta” da denaro ed editoria, e nell’intervista a Fabrizio Corona l’ha definita “usurpatrice”. Antonio Tajani, da parte sua, ha ribadito che è stato l’ex generale a collocarsi fuori dal centrodestra.