Vannacci torna Robertus Vannaccius per la grazia a Roggero, nuovo video AI con Mattarella e il gioielliere

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In un video creato con l’intelligenza artificiale Roberto Vannacci chiede e “ottiene” la grazia per Mario Roggero. Nella lunga clip, pubblicata sui social, il leader di Futuro Nazionale, in versione generale dell’Antica Roma, riesce a far uscire dal carcere il gioielliere, condannato per duplice omicidio, che riabbraccia la moglie e le figlie tra la folla in festa.

Vannacci, nuovo video AI per Mario Roggero

Robertus Vannaccius è tornato. La versione del generale ambientata nell’Antica Roma, a cui è dedicato un account specifico, è di nuovo al centro di un video creato con l’intelligenza artificiale.

In una lunga clip postata sui social, il leader di Futuro Nazionale, che appare come un fiero generale romano, interagisce con un personaggio identico al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Proprio a Matterella, Vannacci consegna una richiesta di grazia, con sullo sfondo una statua della giustizia bendata.

Vannacci “ottiene” la grazia per Roggero

Nel video la richiesta di grazia viene accolta e subito appare una lacrima sul volto della versione romana del gioielliere Mario Roggerio.

Il 72enne, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il duplice omicidio di due rapinatori e per il tentato omicidio di un terzo dal momento che i giudici hanno escluso l’esimente della legittima difesa, appare in catene in una prigione sotterranea.

Dopo l’intervento e l’arrivo di Vannacci, Roggero viene liberato e il video creato con AI lo mostra accolto da una folla festante mentre riabbraccia la moglie e le figlie.

Vannacci, il video con AI e la reazione di Giorgia Meloni

Recentemente un video creato con l’intelligenza artificiale sempre sui social di Roberto Vannacci, aveva portato la premier Giorgia Meloni e prendere le distanze dal generale.

“Quel video non appartiene al mio modo di essere, né al mio modo di intendere il confronto politico”, aveva detto la presidente del Consiglio.

Le immagini in questione mostravano il fondatore di Futuro Nazionale nelle vesti di un gladiatore che faceva “giustiziare” avversari politici come Elly Schlein e Giuseppe Conte.

La richiesta di grazia per Mario Roggero

Tornando al tema dell’ultimo video AI di Vannacci, la richiesta di grazia per Mario Roggero, questa è al centro del dibattito politico e istituzionale dal giorno della sentenza definitiva della Cassazione.

Subito dopo la condanna, esponenti di spicco del centrodestra, tra cui Matteo Salvini e Antonio Tajani, si sono schierati a favore della grazia al gioielliere e la stessa premier Meloni ha spinto per attivare i canali formali.

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato l’avvio formale dell’istruttoria, provocando l’intervento del Quirinale che ha ricordato come la grazia sia una prerogativa esclusiva del Capo dello Stato, in base all’Art. 87 della Costituzione.

A depositare la domanda ufficiale di grazia è stata la moglie di Roggero il 17 luglio 2026 tramite il collegio difensivo del gioielliere.