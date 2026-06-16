Vannacci torna sul femminicidio, "se tipizzo reati in base alla vittima dovrò creare il cristianicidio"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Roberto Vannacci ha scatenato una nuova bufera definendo il femminicidio un “errore giuridico” e paventando la necessità di introdurre il cristianicidio qualora si continuassero a tipizzare i reati in base alla vittima. Le sue tesi sulla “virtuosità” statistica italiana vengono però smentite dai dati reali del Viminale. La polemica ha travolto anche Laura Ravetto, protagonista di un netto dietrofront in difesa del generale.

Nuova provocazione di Vannacci tra femminicidio e cristianicidio

A pochi giorni dall’assemblea di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, intervistato dal Corriere del Veneto, ha liquidato le tutele di genere definendole un controsenso: “Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri”.

Per l’eurodeputato, isolare giuridicamente questi reati è una forzatura: “Se tipizzo questi reati in base alla vittima, dovrò creare il reato di cristianicidio“. Il leader ha poi difeso il patriarcato, inteso come “l’uomo che si prende carico della famiglia e protegge le donne”.

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Quella di Vanancci è però una strategia retorica che (come evidenziato dal filosofo Eugenio Radin) utilizza continuamente, appellandosi al dizionario o alle medie numeriche per ricondurre le parole al loro significato puramente letterale, privandole del loro reale valore d’uso.

Sfruttando la stabilità del vocabolario come scudo, il leader punta a normalizzare il linguaggio per rendere digeribili e ragionevoli idee politiche che, nella nostra comunità, rimangono assolutamente estreme.

I dati reali del Viminale

Le affermazioni del generale si scontrano poi con i dati ufficiali pubblicati dal Ministero dell’Interno nel report di maggio 2026. Nel bilancio del primo trimestre (1° gennaio – 31 marzo 2026), il Servizio Analisi Criminale evidenzia 59 omicidi volontari comuni (ex art. 575 c.p.), con 12 vittime di sesso femminile.

A questi si aggiunge l’applicazione della Legge 181/2025, che ha introdotto la fattispecie autonoma di femminicidio (art. 577-bis c.p.). Se a fine 2025 il dato era pari a zero, nei primi tre mesi del 2026 si registrano ufficialmente i primi 3 casi di femminicidio in Italia, riguardanti donne tra i 41 e i 64 anni. Il computo totale unificato delle due norme porta il bilancio trimestrale a 15 donne uccise.

L’Italia nelle statistiche Eurostat

Per supportare la propria tesi, Vannacci ha richiamato le tabelle europee, definendo l’Italia tra i Paesi più virtuosi per uccisione di donne. La lettura trova riscontro nei dati Eurostat sul volume assoluto delle vittime femminili uccise da partner intimi o familiari: in questa specifica graduatoria dell’Unione Europea, solo Germania e Francia registrano stabilmente un numero totale di casi superiore rispetto all’Italia.

Ma lo scenario cambia se l’analisi si sposta sul tasso di incidenza parametrato sul numero di abitanti, dove emerge la tendenza evocata dal generale, con i delitti familiari più frequenti nel Nord e nell’Est Europa. Un quadro che, se da un lato conferma a livello puramente matematico la tesi di Vannacci collocando l’Italia tra le nazioni con la minore incidenza di reati in base agli abitanti, dall’altro ne squalifica la logica.

Difatti l’alto numero di delitti registrato nei Paesi del Nord non dimostra affatto il fallimento dei progetti educativi come sostenuto dal leader, ma evidenzia che ogni territorio risponde a profonde e specifiche variabili culturali e sociali che non possono essere liquidate o negate attraverso una strumentale media statistica.

Il dietrofront di Laura Ravetto

La posizione del generale ha provocato il clamoroso dietrofront ideologico di Laura Ravetto. La deputata, che a marzo 2025 aveva presentato una proposta di legge per inasprire le aggravanti per i reati commessi dagli ex partner, ha rinnegato la sua vecchia linea a La Stampa: “Incoerente è stato introdurre una fattispecie di reato che è incostituzionale: glielo dico io che sono una giurista”.

Allineandosi a Futuro Nazionale, ha liquidato la norma come “una misura di bandiera di Meloni e Schlein” e ha rilanciato con una provocazione speculare a quella del leader: “Allora prevediamo l’anzianicidio“. La deputata ha infine bocciato le quote rosa, ritenendole una “medicina amara” ormai superata nel 2026 grazie al valore delle molte donne elette per merito.

La svolta No-Vax di Futuro Nazionale

Apparentemente al momento la strategia di Futuro Nazionale è quella di intercettare l’elettorato più radicale, puntando anche sulla comunità No-Vax. Al raduno di Roma, davanti alle proteste della base, il responsabile del programma Lorenzo Gasperini ha rassicurato i militanti sui vaccini: “Quanti ne ho fatti io? Zero!”.

Si tratta però una netta giravolta dello stesso Vannacci: in Russia il generale si era sottoposto al vaccino Sputnik e, al rientro, alla doppia dose di Moderna, difendendo la scelta in tv come “un atto di fede” verso lo Stato.

Un tipo di comunicazione contestata da Elly Schlein, che parla di slogan “triti e ritriti”, mentre Romano Prodi esprime preoccupazione per una deriva che segna “un problema di trasformazione della democrazia” in Europa.