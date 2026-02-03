"Vannacci traditore deve dimettersi", Francesco Giubilei attacca il generale e fa ricorso per il nuovo partito

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Francesco Giubilei attacca duramente Roberto Vannacci in un video social, definendolo un “traditore” e un alleato di fatto della sinistra. Il presidente di Nazione Futura chiede le dimissioni dell’ex generale dall’Europarlamento e annuncia azioni legali per il presunto plagio del marchio associativo, sostenendo che la nuova lista danneggi il centrodestra.

Francesco Giubilei contro Vannacci

Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, il vertice di Nazione Futura ha lanciato una nuova e violenta offensiva nei confronti di Roberto Vannacci.

Francesco Giubilei non ha usato mezzi termini, etichettando l’ex generale come un “traditore” della causa del centrodestra e sostenendo che le sue ultime manovre politiche stiano, paradossalmente, agevolando le ambizioni elettorali della sinistra.

“Per colpa di Vannacci rischiamo di trovarci il prossimo anno al governo la sinistra” ha attaccato Giubilei. “Deve dimettersi dall’Europarlamento”.

L’accusa di tradimento

L’accusa a Vannacci è quella di aver tradito non solo la fiducia del proprio partito e di Salvini che lo aveva nominato vicesegretario federale, ma anche il mandato degli elettori che lo avevano votato all’interno di uno specifico schieramento politico.

A inasprire ulteriormente lo scontro c’è la querelle sul marchio del suo nuovo partito Futuro Nazionale, che Giubilei accusa di essere un plagio di Nazione Futura.

“Sta compiendo tutta questa aberrazione avendo copiato quello che è il nome e il logo di Nazione Futura” ha affermato, preannunciando una formale diffida.

Chi è Francesco Giubilei

Francesco Giubilei, nato a Cesena nel 1992, è una figura di spicco della cultura conservatrice italiana. Editore precoce, è il presidente di Nazione Futura, associazione e think tank che aggrega intellettuali e attivisti di centrodestra.

La sua influenza è cresciuta grazie alla partecipazione a talk show e alla scrittura di numerosi saggi politici, oltre ad aver ricoperto il ruolo di consigliere del Ministro della Cultura.

Vannacci dalla Lega al nuovo partito

Il rapporto tra Roberto Vannacci e la Lega si è drasticamente incrinato dopo l’elezione record dell’ex generale alle Europee sotto il simbolo del Carroccio.

Nonostante la nomina a vicesegretario federale voluta da Matteo Salvini, Vannacci ha intrapreso un percorso di autonomia, culminato nella creazione di un proprio movimento politico.

Questa scelta ha scatenato l’ira dei suoi ex alleati, che lo accusano di aver usato il partito come un semplice “taxi elettorale”.