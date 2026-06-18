Vannacci visto dal Financial Times, dalle "posizioni xenofobe e filo-russe" ai riferimenti a Mussolini

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ritratto di Roberto Vannacci sul Financial Times. Il noto giornale economico-finanziario britannico ha tracciato un identikit dell’ex generale, dalle “posizioni xenofobe e filo-russe” ai riferimenti a Mussolini, e ha raccontato le sue ultime mosse che stanno mettendo in difficoltà Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Roberto Vannacci sul Financial Times, il ritratto

Il Financial Times ha stilato un profilo di Roberto Vannacci definendolo un ex paracadutista noto per le sue posizioni xenofobe e filo-russe, un controverso ideologo di estrema destra e ripercorrendo la sua parabola dalla comparsa sulla scena politica fino ai consensi che il partito che ha fondato – Futuro Nazionale – sta raccogliendo.

Secondo il quotidiano britannico, la sua ascesa è nata da una scelta definita “fatale” di Matteo Salvini, che lo volle con sé alla Lega, e ora rappresenta una sfida significativa per Giorgia Meloni in vista delle prossime elezioni.

Come viene visto all’estero l’ex generale

Dopo il recente sondaggio d’opinione che ha attribuito al partito di Vannacci il 5,3% dei potenziali elettori, in linea con la Lega, sull’ex generale si stanno concentrando gli occhi di tanti analisti politici, anche d’oltremanica.

Partendo dal libro con cui si è fatto conoscere (“Il mondo sottosopra”) in cui parlava di emarginazione delle “persone normali” da parte di minoranze rumorose come le femministe, e i membri della comunità LGBTQ, chiamate “anormali”, il FT ha ricostruito le ultime mosse dell’europarlamentare e raccontato il comizio di lancio di Futuro Nazionale.

In quest’occasione, si legge, acclamato come un nuovo Giulio Cesare e accolto con cori come “Generale, Generale, Generale”, Vannacci ha affermato che l’Italia tornerà ad essere “la casa degli italiani”. Secondo il quotidiano britannico, l’evento era intriso di nostalgia fascista: gli oratori si rivolgevano alla folla chiamandosi “camerati” e venivano rievocati vecchi slogan di Mussolini come “Dio, Patria e Famiglia”.

Il programma di Futuro Nazionale e la remigrazione

Nell’articolo si parla anche del programma di Futuro Nazionale e delle proposte del partito che includono l’espulsione dei cittadini stranieri per ridurre la loro percentuale al 4% della popolazione italiana, rispetto all’attuale 12%, la stretta sulla sicurezza per “ristabilire l’ordine” nelle città italiane, la fine del sostegno all’Ucraina e la ripresa dell’acquisto di petrolio russo.

Sul primo punto, riassumibile con il termine “Remigrazione”, è tornato di recente lo stesso Roberto Vannacci che ha pubblicato un reel di una sua partecipazione a “È sempre Cartabianca”.

Qui aveva spiegato come il termine remigrazione non sia un neologismo ma una parola già ben presente e con la quale si indica il ritorno degli immigrati verso il loro Paese d’origine. A corredo del video, auspica che la remigrazione si possa effettivamente compiere e la paragona a mangiare un elefante, ossia un procedimento che si fa step by step: “Fino a ieri bastava sussurrarla per essere bollati come fascisti, nazisti, xenofobi e razzisti. Oggi hanno digerito il termine (pur con qualche colica) e allora hanno articolato il piano di difesa su due direttrici:

Dicono che remigrazione sia uguale a deportazione: per evocare tempi ed eventi riconducibili alla 2a guerra mondiale. Dicono che sia impossibile realizzarla.

La grana per Meloni e Salvini e gli scenari alle elezioni

Come detto, secondo il Financial Times, l’ascesa di Roberto Vannacci sta creando dei grattacapi alla premier Giorgia Meloni, alla cui coalizione l’ex generale ha già sottratto parlamentari e a cui potrebbe sottrarre anche elettori alle prossime elezioni.

Secondo Lorenzo Castellani, politologo dell’Università Luiss di Roma, citato dall’articolo, Vannacci intercetta gli elettori scontenti del cambiamento di Meloni che da premier ha moderato i toni, suscitando malcontento e tradendo i propri ideali. L’ex generale, invece, si porrebbe come un “purificatore”, colui con il quale si “tornerà a una versione più pura di ciò che era stato promesso inizialmente”.

Causata dalla scelta di Matteo Salvini di portarlo in Lega, il tema Roberto Vannacci è ora un nodo da sciogliere per Giorgia Meloni. Per il FT la leader di Fratelli d’Italia si troverà di fronte a un dilemma: se farà entrare Futuro Nazionale nella sua coalizione, potrebbe alienarsi gli elettori moderati e minare il suo riposizionamento; se escluderà Vannacci, la coalizione di governo potrebbe perdere le elezioni.