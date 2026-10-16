Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due cittadini albanesi irregolari sono stati espulsi e trattenuti in vista del rimpatrio. Si tratta di un uomo di 33 anni e di un ragazzo 19enne che si erano presentati spontaneamente all’Ufficio Immigrazione di Savona per denunciare lo smarrimento dei passaporti. Gli agenti, dopo aver effettuato i controlli, hanno scoperto che entrambi i soggetti non erano in regola per rimanere in Italia.

Gli accertamenti della Questura a Savona

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato eseguito ieri mattina a Savona dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Le verifiche hanno accertato che entrambi erano già destinatari di un provvedimento di espulsione e di un ordine del Questore della Provincia di Savona a lasciare il territorio nazionale.

In attesa del rimpatrio

Al termine degli accertamenti, i due soggetti sono stati accompagnati al Centro di Permanenza per i Rimpatri “Corelli” di Milano, dove resteranno in attesa del rimpatrio nel Paese d’origine.

L’attività rientra nell’azione dell’Ufficio Immigrazione della Questura volta ad allontanare dalla provincia cittadini extracomunitari senza regolare titolo di soggiorno e non legittimati a permanere in Italia.

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