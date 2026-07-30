Varano avvistato a Montichiari anche vicino all'aereoporto, perché è ritenuto pericoloso per l'uomo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nella zona di Montichiari è stato nuovamente avvistato un varano, una specie potenzialmente pericolosa per l’uomo. Dopo la fotografia scattata da un bracciante agricolo il 17 luglio, è arrivata una seconda segnalazione successiva di qualche giorno. Il varano, infatti, sarebbe stato avvistato nei pressi dell’aeroporto, a circa 10 chilometri di distanza dalla prima segnalazione. Le ricerche del rettile proseguono.

Montichiari, secondo avvistamento del varano

Il primo avvistamento del varano nella zona di Montichiari risale alla notte del 17 luglio, quando un bracciante agricolo di nazionalità indiana ha visto e fotografato l’animale. Il varano, lungo circa un metro e mezzo, è stato visto in un fosso.

In via precauzionale l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza di chiusura della zona di avvistamento, un’area agricola di circa 300 metri quadrati.

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Varano a Montichiari, la foto scattata dal bracciante non è un fake

La notizia del secondo avvistamento del varano nella zona di Montichiari è stata data da Massimo Zanella, uno dei gestori della pagina Instagram Orgoglio Bresciano, durante un collegamento con l’inviato della trasmissione Morning News.

Il varano, con ogni probabilità lo stesso, sarebbe stato visto nella zona dell’aeroporto, quindi a circa 10 chilometri dal punto della prima segnalazione. Distanza che il rettile avrebbe coperto in circa quattro giorni, visto la prima segnalazione è del 17 luglio e la seconda del 21 luglio.

Lo stesso Zanella ha specificato che la foto scattata dal bracciante agricolo non è un fake, perché dai metadati risulta essere fatta nella data indicata e nel punto dell’avvistamento. L’uomo che ha visto il varano nei pressi dell’aeroporto ha segnalato il fatto al 112 e le ricerche sono in corso.

Perché il varano è pericolo per l’uomo

A differenza di altri animali esotici, il possesso del varano è vietato dalla legge italiana. Il rettile avvistato in provincia di Brescia figura tra le specie considerate potenzialmente pericolose per la salute e l’incolumità pubblica, la cui detenzione è vietata dalla normativa italiana.

L’elenco è contenuto nell’Allegato A del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996. Chiunque detenga uno di questi animali in violazione della legge rischia l’arresto fino a sei mesi oppure un’ammenda compresa tra 15mila e 300mila euro. Solamente zoo e giardini zoologici possono ottenere l’autorizzazione per detenere un animale di questo tipo.

I varani sono potenzialmente pericolosi per l’uomo perché dotati di artigli affilati e di un morso molto potente.

Il sindaco di Montichiari: “Se morto, lasciate il varano a bordo strada”

Il sindaco Marco Togni ha spiegato di aver ricevuto numerose segnalazioni sulla possibile morte del varano, sottolineando però di non essere interessato a sapere come sia avvenuta o chi ne sia responsabile. Il primo cittadino ha rivolto un appello ai cittadini affinché il corpo dell’animale venga ritrovato e lasciato in un luogo visibile, così da consentire la conclusione delle ricerche.