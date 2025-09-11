Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio di stupefacenti è stato eseguito nel pomeriggio di ieri a Varazze. Un uomo di 41 anni, di origini straniere, è stato sorpreso in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno agito nell’ambito di un servizio antidroga mirato. L’operazione, condotta nel centro cittadino, ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un’intensificazione delle attività investigative finalizzate a prevenire e contrastare il traffico di droga nella zona. Gli agenti della Squadra Mobile hanno monitorato il centro di Varazze con servizi mirati, riuscendo a cogliere in flagrante il sospettato mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un altro individuo.

L’operazione antidroga nel dettaglio

Nel corso del servizio, i poliziotti hanno notato movimenti sospetti in una delle vie principali del centro di Varazze. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato osservato mentre effettuava uno scambio rapido con un altro soggetto. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccando entrambi e procedendo a un controllo approfondito.

La perquisizione e il sequestro

Successivamente, la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’arrestato. Durante la ricerca, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 13 grammi di cocaina, una dose di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e 110 euro in contanti. La droga era stata nascosta con cura all’interno di un tubetto di plastica e in un paio di scarpe, che l’uomo ha tentato di gettare via nel momento in cui si è accorto della presenza degli agenti.

Le modalità dell’arresto

L’intervento degli investigatori è stato rapido e coordinato. Dopo aver assistito allo scambio illecito, gli agenti hanno fermato il sospettato e hanno proceduto con la perquisizione personale e domiciliare. Il materiale sequestrato è stato immediatamente catalogato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ora dovrà valutare le responsabilità dell’arrestato.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato, di 41 anni e di origini straniere, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furti e altri reati contro il patrimonio. La sua attività di spaccio era già oggetto di attenzione da parte degli investigatori, che da tempo monitoravano i suoi movimenti nel centro di Varazze. L’arresto in flagranza rappresenta il risultato di un’attività investigativa mirata e di una costante presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Il sequestro e le indagini

Il sequestro di oltre 13 grammi di cocaina e di una dose di hashish, insieme al materiale per il confezionamento e al denaro contante, conferma la natura organizzata dell’attività illecita. Gli inquirenti ritengono che la somma di 110 euro sia il provento diretto dello spaccio avvenuto nelle ore precedenti all’arresto. La droga, nascosta in modo ingegnoso, è stata recuperata grazie all’accuratezza della perquisizione condotta dagli agenti.

Le conseguenze dell’arresto

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà ora decidere sulle misure cautelari da adottare. L’arresto rappresenta un duro colpo per il traffico di stupefacenti nel centro di Varazze, dove le forze dell’ordine continuano a mantenere alta l’attenzione per garantire la sicurezza dei cittadini.

