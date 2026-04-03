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Fermato un uomo di 35 anni per aggressione e lesioni a una guardia giurata: l’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 1° aprile presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese. L’uomo, in evidente stato di agitazione, avrebbe agito perché desiderava essere trasportato in un altro ospedale.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 10.10 del mattino, quando la Sala operativa della Questura ha ricevuto due segnalazioni al 112 e l’attivazione del sistema di allarme “securshop”, utilizzato dagli operatori sanitari per richiedere un intervento immediato delle forze dell’ordine in caso di emergenza.

La pattuglia della Polizia è stata inviata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo dopo la segnalazione di una aggressione ai danni di una guardia giurata. Sul posto, gli agenti hanno trovato i colleghi già presenti presso il posto fisso di Polizia dell’ospedale, che erano intervenuti poco prima per calmare un paziente in forte stato di agitazione.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza collegato con la Questura di Varese, il protagonista della vicenda è un uomo di 35 anni, cittadino italiano, giunto al pronto soccorso in seguito a un trauma facciale causato da una caduta dovuta all’ingestione di una quantità eccessiva di bevande alcoliche. L’uomo, in preda all’agitazione, avrebbe minacciato e poi aggredito la guardia giurata in servizio, spintonandola ripetutamente e colpendola alla schiena fino a farla cadere a terra, provocandole lesioni.

Le motivazioni dell’aggressione

Dalla ricostruzione degli eventi è emerso che l’uomo era estremamente contrariato perché avrebbe voluto essere trasportato presso l’ospedale di Tradate. Questo stato di frustrazione avrebbe contribuito a scatenare la sua reazione violenta nei confronti della guardia giurata.

L’arresto e le conseguenze

Dopo essere stato visitato e dimesso dai medici del pronto soccorso, l’aggressore è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di lesioni e aggressione a pubblico ufficiale. L’episodio ha destato particolare attenzione per la dinamica dei fatti e per il coinvolgimento di personale addetto alla sicurezza in un contesto ospedaliero.