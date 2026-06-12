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Fermati e condotti in carcere tre soggetti maggiorenni, due uomini e una donna, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, accusati di una serie di rapine aggravate e altri reati commessi nel centro pedonale di Varese nei primi giorni di febbraio. Le indagini, coordinate dalla Squadra Mobile della Questura, hanno permesso di ricostruire i fatti e individuare i responsabili, ai quali sono stati contestati anche furto e ricettazione.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo una serie di episodi criminosi avvenuti tra il 1 febbraio e il 13 febbraio 2026. Gli agenti della Squadra Mobile di Varese hanno agito tempestivamente, avviando un’attività investigativa che ha portato all’identificazione di tre persone ritenute responsabili di tre rapine aggravate ai danni di altrettante vittime. Le azioni criminali si sono svolte sempre in orario serale o notturno, nel cuore della città, e hanno visto le vittime avvicinate casualmente e poi aggredite con particolare violenza.

Modalità delle rapine e violenza sulle vittime

Le indagini hanno permesso di accertare che i tre arrestati, tutti pluripregiudicati e senza fissa dimora, hanno agito con modalità particolarmente aggressive. Le vittime, scelte a caso nel centro pedonale di Varese, sono state colpite con calci e pugni; in due occasioni è stata utilizzata anche una bottiglia come arma impropria. L’obiettivo era sempre quello di impossessarsi di portafogli, telefoni cellulari e carte di debito o credito. In una delle rapine, la vittima, una giovane, è stata costretta sotto minaccia a recarsi presso la propria banca e prelevare 100 euro da consegnare agli aggressori, per evitare ulteriori conseguenze.

Altri reati contestati: furto e ricettazione

Oltre alle rapine, a uno dei tre arrestati è stato contestato anche il furto dell’autovettura della sua ex convivente, nonché il successivo furto di benzina presso un distributore. L’auto rubata è stata poi ceduta agli altri due complici, consapevoli della provenienza illecita del veicolo. Per questo motivo, anche il reato di ricettazione è stato contestato ai due co-indagati.

L’importanza delle immagini di videosorveglianza

Un ruolo fondamentale nelle indagini è stato svolto dall’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate nel centro cittadino. Gli operatori della Sezione “Antirapina” della Squadra Mobile hanno esaminato attentamente le immagini, riuscendo così a ricostruire con precisione la dinamica degli episodi e ad attribuire a ciascun indagato i ruoli e le condotte tenute durante i fatti criminosi.

La decisione dell’autorità giudiziaria

Il quadro indiziario raccolto dagli investigatori è stato pienamente condiviso dal Pubblico Ministero e dal G.I.P. del Tribunale di Varese, che ha disposto per tutti e tre gli autori la misura cautelare della custodia in carcere. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori e alla violenza urbana, particolarmente sentite dalla cittadinanza e dalle istituzioni locali.

IPA