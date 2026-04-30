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È stata disposta la chiusura per 15 giorni di un bar di Varese a seguito di una violenta rissa e di episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, firmato dal Questore, è stato notificato al titolare dell’esercizio pubblico dopo che sono state accertate gravi turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Le motivazioni del provvedimento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di chiudere temporaneamente il bar è maturata dopo un’attenta attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Varese. L’indagine ha preso avvio da una segnalazione dell’Arma dei Carabinieri di Saronno, intervenuti per sedare una violenta rissa scoppiata proprio davanti al locale.

La rissa e l’intervento delle forze dell’ordine

L’episodio che ha fatto scattare l’allarme si è verificato quando una lite, degenerata in rissa, ha richiesto l’intervento di 4 pattuglie della Compagnia dei Carabinieri di Saronno. Durante lo scontro sono stati utilizzati bastoni e spray urticante, e diversi partecipanti hanno riportato ferite tali da rendere necessario l’arrivo di 4 mezzi del 118 per le cure sanitarie. Gli accertamenti successivi hanno permesso di collegare la rissa a dinamiche di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravando ulteriormente la posizione del locale come punto critico per la sicurezza pubblica.

Il comportamento della titolare e i precedenti

Nel corso dell’intervento, la titolare del bar ha mantenuto un atteggiamento poco collaborativo nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine, dichiarando di non aver assistito a quanto accaduto. Questo comportamento ha contribuito a delineare un quadro di scarsa collaborazione da parte della gestione del locale.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che il bar rappresenta un punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali. In un episodio precedente, durante il passaggio di una pattuglia dei Carabinieri davanti al locale, alcuni avventori con precedenti hanno intonato cori offensivi contro i militari e, alla richiesta dei documenti, hanno manifestato insofferenza, rendendo difficoltosa la loro identificazione.

La decisione del Questore

Alla luce della gravità dei fatti e degli elementi raccolti, il Questore Carlo Mazza ha deciso di intervenire a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. È stata quindi disposta la chiusura dell’esercizio commerciale per 15 giorni, misura ritenuta necessaria per interrompere la serie di episodi che hanno minato la tranquillità della zona. La vicenda del bar di Varese chiuso per 15 giorni a seguito di una violenta rissa e di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare fenomeni che minacciano la sicurezza pubblica.

IPA