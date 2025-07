Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e di una misura cautelare aggravata il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 23 luglio a Varese. Un cittadino straniero di 45 anni è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e per aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, come disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari. L’uomo, regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato associato presso la Casa circondariale della città lombarda dopo essere stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio del 23 luglio e ha visto coinvolti gli uomini della Questura di Varese, impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero di 45 anni. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di una serie di episodi di maltrattamenti in famiglia denunciati dalla moglie dell’indagato.

Le origini della vicenda

L’intera vicenda ha avuto inizio all’inizio del mese di luglio, quando la moglie del 45enne, ormai esasperata dai continui maltrattamenti subiti, ha deciso di rivolgersi all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Varese. Gli agenti hanno raccolto una dettagliata denuncia-querela dalla donna, verificando attentamente le sue dichiarazioni. Gli accertamenti svolti hanno permesso di riscontrare la fondatezza delle accuse, portando l’Autorità Giudiziaria a emettere un decreto di allontanamento urgente dalla casa familiare e un contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa.

La violazione delle misure cautelari

Nonostante il provvedimento restrittivo, gli investigatori della Squadra Mobile hanno accertato che l’indagato ha violato le disposizioni imposte dal decreto di allontanamento e dal divieto di avvicinamento, avvicinandosi nuovamente alla moglie e ai figli. Questa condotta ha aggravato la sua posizione, inducendo la Procura della Repubblica di Varese a richiedere un inasprimento della misura cautelare al Giudice per le Indagini Preliminari.

L’aggravamento della misura cautelare

Alla luce delle violazioni accertate, il Giudice per le Indagini Preliminari ha deciso di sostituire il divieto di avvicinamento con la più severa misura della custodia cautelare in carcere. Tale decisione è stata adottata per tutelare la sicurezza della vittima e dei figli, considerata la reiterazione delle condotte illecite da parte dell’uomo.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Nel pomeriggio del 23 luglio, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Varese hanno rintracciato l’uomo e hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare. Dopo l’arresto, il 45enne è stato trasferito presso la Casa circondariale di Varese, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi sviluppi dell’indagine.

