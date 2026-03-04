Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata salvata in extremis una giovane donna che aveva tentato il suicidio in un hotel di Laveno Mombello (Varese). L’intervento è stato reso possibile grazie a un allarme per persona scomparsa con intenti suicidi, che ha permesso alla Polizia di Stato di Luino di localizzare la ragazza e intervenire rapidamente, scongiurando il peggio.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando la Centrale Operativa della Questura di Varese ha ricevuto un “alert” tramite il Portale Alloggiati Web. La segnalazione riguardava una giovane donna scomparsa e in pericolo di vita, poiché aveva manifestato intenti suicidi. Grazie a questo sistema di allerta, l’operatore di turno è riuscito a individuare la posizione della ragazza, che risultava trovarsi in una struttura ricettiva di Laveno Mombello.

L’arrivo degli agenti e il salvataggio

Una pattuglia del Settore Polizia di Frontiera di Luino è stata immediatamente inviata sul posto. Gli agenti, insieme al portiere dell’hotel, hanno fatto ingresso nella stanza dove si trovava la giovane. La scena che si sono trovati davanti era drammatica: la donna era in stato di incoscienza e sul comodino sono state rinvenute alcune confezioni di farmaci e alcolici, chiaro segno di un tentativo di suicidio.

Le tecniche di soccorso e l’arrivo dei sanitari

Gli operatori di polizia, forti delle tecniche di soccorso apprese durante le sessioni di addestramento professionale, sono riusciti a intervenire prontamente. Hanno destato la giovane dal torpore e l’hanno aiutata ad assumere una posizione che le permettesse di restare vigile fino all’arrivo del personale sanitario. I soccorritori hanno poi trasportato la donna presso l’Ospedale di Circolo di Varese, dove è stata immediatamente presa in cura.

La giovane fuori pericolo grazie alla tempestività

Nonostante le gravi condizioni riscontrate al momento del ricovero, la tempestività dell’intervento degli agenti e le successive cure mediche hanno permesso di scongiurare il peggio. La giovane è stata dichiarata fuori pericolo di vita e trattenuta in osservazione presso l’ospedale. Nel frattempo, i genitori, informati dell’accaduto, hanno potuto raggiungerla e riabbracciarla.

IPA