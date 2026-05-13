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È di otto arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Varese, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’azione, che ha coinvolto anche autorità svizzere ed europee, ha permesso di smantellare una ramificata associazione criminale dedita al traffico di migranti turchi, in particolare di etnia curda, attraverso la rotta balcanica verso diversi paesi dell’Europa centrale e settentrionale.

Operazione internazionale coordinata tra Italia e Svizzera

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il frutto di una stretta collaborazione tra la Procura di Milano e il Ministero Pubblico della Confederazione svizzera, con il coordinamento dell’Agenzia Eurojust con sede all’Aja. La Squadra Mobile di Varese e l’ufficio federale di polizia svizzero (fedpol) hanno lavorato congiuntamente per individuare e fermare i responsabili di una rete criminale transnazionale.

Un’organizzazione criminale strutturata e ramificata

Le indagini hanno permesso di accertare l’esistenza di un’organizzazione criminale ben strutturata, composta da otto soggetti – sette di origine turca e uno di origine italiana – che si erano associati per commettere diversi reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’organizzazione si occupava di far entrare illegalmente in Italia cittadini turchi privi di valido titolo per l’ingresso, in cambio di un corrispettivo economico compreso tra 6000 euro e 7000 euro per persona.

La rotta balcanica e il ruolo dell’Italia come crocevia

I migranti, per lo più di etnia curda, venivano fatti transitare dalla Turchia lungo la rotta balcanica, per poi arrivare in Italia e proseguire verso la Svizzera, la Germania, la Francia, la Norvegia e il Regno Unito. In Italia, la gestione dei migranti era affidata a un cittadino turco che, con un ruolo di vertice nell’organizzazione, si occupava di indirizzare i migranti verso il confine svizzero, fornendo loro istruzioni dettagliate su come superare i controlli di frontiera.

Le safe house e il passaggio del confine a Lavena Ponte Tresa

Una volta giunti in Italia, i migranti venivano ospitati temporaneamente in appartamenti presi in affitto e adibiti a safe house, situati a pochi metri dal confine con la Svizzera. Da qui, venivano accompagnati o lasciati attraversare a piedi il valico pedonale tra Lavena Ponte Tresa (Italia) e Ponte Tresa (Svizzera), proseguendo poi il viaggio verso le destinazioni finali in Europa centrale e settentrionale.

Numeri dell’operazione: decine di episodi e centinaia di migranti coinvolti

Nel solo periodo compreso tra aprile e settembre 2024, sono stati documentati 37 episodi di traffico che hanno coinvolto 134 migranti, molti dei quali famiglie con bambini, anche molto piccoli. Questi migranti sono stati fatti giungere a Lavena Ponte Tresa per poi essere indirizzati verso la Francia, la Germania e altri paesi del centro e nord Europa.

Oltre ai migranti gestiti direttamente dalla cellula varesina e transitati a Lavena Ponte Tresa, le indagini hanno permesso di accertare che l’organizzazione, nel periodo oggetto di indagine, ha favorito l’arrivo illegale in Europa di circa 200 migranti, transitati attraverso altri valichi del nord Italia. Anche in questi casi, ogni migrante ha pagato una somma compresa tra 6000 euro e 7000 euro per il viaggio.

Collaborazione internazionale e lotta al traffico di migranti

L’operazione rappresenta un esempio di efficace collaborazione internazionale tra le forze dell’ordine italiane, svizzere ed europee, impegnate nella lotta contro il traffico di esseri umani e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il coordinamento tra le diverse autorità ha permesso di smantellare una rete criminale che operava su vasta scala, mettendo a rischio la vita di centinaia di persone e lucrando sul desiderio di migrare verso l’Europa.

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