Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e mezzo chilo di hashish sequestrato nella mattinata di giovedì 4 settembre a Varese. Un cittadino albanese di 32 anni è stato fermato dopo un inseguimento e trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Varese su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio svolto dalla Squadra Volante nella mattinata di giovedì 4 settembre. Gli agenti hanno individuato un’autovettura sospetta mentre transitava in via Peschiera, una zona di Varese nota per essere teatro di frequenti episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’inseguimento e il fermo del sospettato

Gli operatori, insospettiti dal comportamento del conducente, hanno deciso di procedere a un controllo, attivando i dispositivi acustici e visivi per intimare l’ALT. Tuttavia, il conducente ha ignorato l’ordine degli agenti e ha accelerato, tentando di sottrarsi al controllo. Ne è nato così un inseguimento che si è concluso quando la pattuglia è riuscita a superare il veicolo e a bloccare la fuga.

La perquisizione e il sequestro della droga

A seguito del fermo, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dell’autovettura. All’interno del veicolo è stato rinvenuto un involucro di cellophane contenente cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di mezzo chilo. La sostanza, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era destinata allo spaccio nella zona boschiva adiacente a via Peschiera, già nota alle forze dell’ordine per episodi analoghi.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il cittadino albanese di 32 anni, residente a Varese, è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Varese, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi provvedimenti.

Sanzioni amministrative e violazioni al Codice della Strada

Oltre all’arresto per spaccio, il conducente è stato sanzionato amministrativamente per diverse violazioni al Codice della Strada. In particolare, gli è stata contestata la mancata ottemperanza all’ALT della Polizia e la guida senza patente, poiché il documento risultava sospeso al momento del controllo.

IPA