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È di undici imprenditori indagati e 200 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza, che ha portato alla luce un sofisticato sistema di frode fiscale finalizzato all’ottenimento illecito di crediti d’imposta milionari. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha coinvolto società e soggetti economici in numerose province italiane, con l’obiettivo di tutelare gli interessi dell’Erario e contrastare la criminalità economico-finanziaria.

Le indagini e la scoperta della frode

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa si è conclusa nei giorni scorsi, dopo un lungo lavoro svolto dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Varese, sotto la direzione della Procura di Busto Arsizio. Gli inquirenti hanno ricostruito un articolato sistema di frode che consentiva la generazione indebita di crediti fiscali per importi milionari, attraverso l’acquisto e la detenzione di crediti d’imposta da società inesistenti.

Gli indagati e le province coinvolte

Nel mirino degli investigatori sono finiti undici imprenditori, residenti principalmente nelle province di Napoli, Caserta, Milano, Potenza e Roma. A loro è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché ritenuti responsabili di aver acquistato e detenuto crediti d’imposta fraudolenti, con l’intento di compensarli con tasse, imposte e contributi dovuti allo Stato.

I sequestri e la chiusura delle società “cartiere”

Già nel mese di luglio 2025, i finanzieri della Compagnia Gallarate e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura di Busto Arsizio avevano eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di circa 200 milioni di euro nei confronti di 19 società beneficiarie della frode. Successivamente, è stata disposta la chiusura di ulteriori 45 società, note come “cartiere”, che avevano il solo scopo di generare e cedere in modo fraudolento i crediti d’imposta. Queste società erano dislocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle province di Modena, Savona, Caserta, Treviso, Brescia, Milano, Napoli, Torino, Pescara e Roma. Si trattava di soggetti economici privi di reale attività, che presentavano dichiarazioni dei redditi esclusivamente per ottenere indebitamente crediti d’imposta per milioni di euro.

Un caso eclatante: credito d’imposta da 100 milioni

Tra i casi più significativi emersi dalle indagini, spicca quello di una società che, in un solo anno, ha richiesto un credito d’imposta per quasi 100 milioni di euro, senza avere alcuna reale attività economica alle spalle. Questo episodio ha evidenziato la portata e la gravità del sistema fraudolento scoperto dalle Fiamme Gialle.

Recuperati 36 milioni grazie all’azione della Guardia di Finanza

L’efficacia dell’operazione è stata confermata anche dal fatto che otto società, destinatarie del provvedimento cautelare, hanno deciso di rinunciare autonomamente ai crediti d’imposta contestati, presentando dichiarazioni integrative. Questo ha permesso allo Stato di recuperare immediatamente circa 36 milioni di euro, restituendo liquidità alle casse pubbliche e riducendo l’impatto della frode fiscale.

Il contrasto alle frodi fiscali e la tutela dell’Erario

L’azione della Guardia di Finanza si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle frodi fiscali, con particolare attenzione alle indebite compensazioni e agli illeciti legati alla circolazione di crediti d’imposta fittizi. L’attività non si limita alla repressione, ma mira anche alla prevenzione degli illeciti fiscali e a favorire la compliance da parte dei contribuenti.

IPA