Venti identificazioni e oltre 60 grammi di hashish sequestrati in un’operazione di polizia condotta ieri pomeriggio a Varese. L’intervento, coordinato dalla Polizia di Stato, è stato effettuato nel parco di Villa Augusta per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e verificare la regolarità dei permessi di soggiorno degli stranieri presenti nell’area.

Operazione ad alto impatto nel cuore di Varese

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel primo pomeriggio di ieri le forze dell’ordine hanno messo in atto un’operazione straordinaria all’interno del parco di Varese. L’obiettivo principale era quello di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e di effettuare controlli approfonditi sulla presenza di cittadini stranieri, con particolare attenzione alla regolarità dei loro documenti di soggiorno.

Forze in campo e modalità dell’intervento

L’attività è stata svolta con il coinvolgimento di personale della Squadra Mobile, affiancato dal Reparto Mobile di Milano e da una unità cinofila antidroga dell’Arma dei Carabinieri. La sinergia tra i diversi reparti ha permesso di coprire in modo capillare l’area verde di Villa Augusta, nota per essere luogo di ritrovo di numerosi giovani e cittadini stranieri.

Identificazioni e sequestri: i numeri dell’operazione

Nel corso dei controlli sono state identificate una ventina di persone, la maggior parte delle quali di origine straniera. L’attività di perquisizione ha portato al sequestro di oltre 60 grammi di hashish, in gran parte già suddivisi in dosi preconfezionate e pronti per lo spaccio. Oltre alle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche un coltello svizzero e un coltello con blocco lama, entrambi occultati nella zona sottoposta a controllo.

Segnalazione per detenzione di stupefacenti

Durante l’operazione, un giovane di ventotto anni, originario del Gambia, è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. L’uomo è stato segnalato all’Autorità amministrativa per detenzione di stupefacenti ad uso personale, come previsto dalla normativa vigente.

Verifica dei permessi di soggiorno

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutti gli stranieri sottoposti a controllo sono risultati in possesso di regolare permesso di soggiorno. Questo dato conferma la regolarità della loro presenza sul territorio e l’efficacia dei controlli amministrativi effettuati durante l’operazione.

La collaborazione tra Polizia e Carabinieri

L’operazione ha visto la collaborazione tra la Polizia di Stato, la Squadra Mobile, il Reparto Mobile di Milano e l’unità cinofila antidroga dei Carabinieri. L’impiego dei cani addestrati ha permesso di individuare con precisione i nascondigli della droga e di recuperare le armi bianche occultate nel parco.

