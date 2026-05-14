Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura per 30 giorni di un bar nei pressi delle stazioni ferroviarie di Varese, a seguito di una violenta rissa e di una aggressione che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica. Il provvedimento, notificato al titolare dalla Polizia di Stato, è stato adottato dal Questore Paolo Iodice dopo che il locale era già stato oggetto di una misura analoga nell’ultimo anno.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di chiudere il bar è stata presa dopo un’attenta istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Varese. L’indagine ha preso avvio in seguito a un intervento della Volante, chiamata per una rissa scoppiata tra circa 20 avventori all’interno del locale.

Le ragioni della chiusura

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la rissa sarebbe stata innescata da un dipendente del bar, fatto che ha evidenziato una grave mancanza nella gestione dell’ordine e della sicurezza interna. L’episodio si è concluso con il ferimento di un cliente, colpito da tre colpi di arma da taglio alla gamba, e con una aggressione ai danni di una donna, colpita ripetutamente alla testa da più persone.

Un locale già sotto osservazione

Non è la prima volta che il bar finisce nel mirino delle autorità: si tratta infatti del secondo provvedimento di chiusura disposto nel giro di un anno dall’Autorità di pubblica sicurezza. Gli accertamenti successivi hanno inoltre permesso di appurare che il locale rappresenta un punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali.

La decisione del Questore

Alla luce della gravità dei fatti accertati, il Questore Paolo Iodice ha deciso di intervenire a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, ordinando la chiusura dell’esercizio commerciale per 30 giorni. Il provvedimento è stato notificato ufficialmente al titolare del bar, situato nei pressi delle stazioni ferroviarie di Varese.

IPA