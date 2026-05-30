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Due giovani con precedenti di polizia sono stati destinatari del Foglio di Via Obbligatorio dopo essere stati ritenuti responsabili di una rapina ai danni di un quindicenne a Porto Ceresio. I fatti si sono verificati nella serata di mercoledì scorso, quando la bicicletta della vittima è stata sottratta con violenza e i responsabili hanno tentato la fuga su un treno diretto a Varese. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Varese in seguito all’allarme sociale suscitato dall’episodio.

L’aggressione e la fuga

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Varese Paolo Iodice ha firmato il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di due giovani con precedenti di polizia. I ragazzi sono stati ritenuti responsabili, insieme ad altri coetanei, di aver sottratto una bicicletta a un quindicenne a Porto Ceresio e di aver tentato la fuga su un treno diretto a Varese.

L’episodio ha avuto inizio nella serata di mercoledì scorso, quando un gruppo di giovani ha avvicinato un quindicenne nel parcheggio di un supermercato a Porto Ceresio. Dopo averlo colpito con pugni al volto, gli hanno sottratto la bicicletta, dandosi poi alla fuga a bordo di un treno in direzione Varese.

L’intervento delle forze dell’ordine

All’arrivo del convoglio presso la stazione di Varese, gli agenti delle Volanti della Questura e i militari dell’Arma dei Carabinieri, allertati dalla Sala Operativa, hanno individuato sulla banchina tre giovani, uno dei quali in possesso di una bicicletta e un altro con una maglietta sporca di sangue. Alla vista delle divise, uno dei ragazzi ha assunto un atteggiamento ostile e violento, tentando di eludere il controllo e assicurarsi la fuga. Ha spinto la bicicletta contro gli operatori, sferrando calci e pugni e proferendo minacce di morte, prima di essere definitivamente bloccato da Polizia e Carabinieri.

Le misure adottate

Sulla base dell’attività di analisi svolta dalla Divisione Anticrimine e considerato l’allarme sociale generato dalla condotta violenta in pieno centro cittadino e presso le infrastrutture ferroviarie, nonché i numerosi precedenti di polizia dei soggetti coinvolti, il Questore di Varese ha emesso a carico di due soggetti il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio. Ai destinatari è stato imposto il divieto di ritorno nel comune di Porto Ceresio per la durata di 3 anni.

In caso di inosservanza del provvedimento, i destinatari rischiano la reclusione da sei a diciotto mesi e una multa fino a 10.000 euro.

IPA