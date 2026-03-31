Variante Covid Cicada avanza negli Usa, sintomi del virus che "confonde difese immunitarie e sfugge a vaccini"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una variante Covid torna a far preoccupare gli esperti di tutto il mondo. L’allarme arriva dagli Usa, dove la variante BA.3.2 del virus SARS-CoV-2, battezzata Cicada dagli addetti ai lavori, si sta diffondendo sempre più. Non ci sono dati che indicano che sia più pericolosa: a preoccupare è l’elevato numero di mutazioni che la differenziano dalle varianti più diffuse e che la rendono particolarmente sfuggente ai vaccini e alle difese immunitarie.

Variante Covid Cicada avanza negli Usa

Pur non essendo nuova – è stata osservata per la prima volta alla fine del 2024 – la variante BA.3.2 del coronavirus responsabile del Covid si sta diffondendo rapidamente negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Stando agli ultimi dati pubblicati sul portale online The Conversation, a febbraio 2026 la variante Cicada è presente in 23 Paesi. Negli Usa è stata riscontrata in pazienti e nei sistemi di trattamento delle acque reflue di 29 Stati.

ANSA

Cidada sta viaggiando molto rapidamente, potrebbe arrivare anche in Italia, e viene seguita con attenzione dagli esperti.

Perché preoccupa gli esperti

La variante BA.3.2 discende dalla grande famiglia Omicron e ad oggi non ci sono segni che indicano che sia più pericolosa o causi una malattia più grave rispetto ai ceppi ora predominanti del virus Sars-CoV-2.

La sua caratteristica peculiare, che preoccupa gli esperti, è l’elevato numero di modifiche genetiche sulla sua proteina Spike, la parte del virus che permette la penetrazione nelle cellule umane.

Mutazioni che rendono più difficile per il sistema immunitario riconoscere e combattere il virus.

Per lo stesso motivo i vaccini anti Covid, pur venendo aggiornati di tanto in tanto sulla base delle varianti più comuni in circolazione, rischiano di essere meno efficaci.

Pregliasco: “Può generare onde di contagi”

Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, bisogna fare attenzione ma non c’è da preoccuparsi, in quanto “ogni nuova variante ha caratteristiche di immunoevasione”.

Il Covid è da tempo diventato endemico, ricorda, e “come avviene per l’influenza, ci accompagnerà per sempre“.

Il fatto che Cicada sia più sfuggente ai vaccini “può generare onde di contagi come quelle dell’influenza, non correlate alla stagionalità, momenti di salita e discesa. Dunque focolai che possiamo aspettarci in qualsiasi momento”.

Inoltre, spiega, “queste varianti possono rivelarsi sempre meno pesanti dal punto di vista clinico, perché questa è la strategia dei virus: ammalare il paziente ma non aggravarlo per facilitare il contagio e sopravvivere”.

La strada giusta resta quella della vaccinazione, “perché il richiamo vaccinale riattiva il sistema immunitario, quindi funziona”.

“Considerando inoltre che il virus continuerà ad essere fra noi, un richiamo annuale è consigliabile – dice Pregliasco – magari in coincidenza con la campagna influenzale”.