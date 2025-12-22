Variante K tra i virus influenzali, appello di Bassetti sul vaccino prima di Natale: "Cene faranno da volano"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La variante K è la forma influenzale che si sta diffondendo con più rapidità. Questa mutazione riesce a contagiare più rapidamente le persone, ma non sarebbe più grave delle tipologie più comuni d’influenza. L’infettivologo Matteo Bassetti avverte però che, soggetti più deboli, devono fare attenzione perché potrebbe provocare polmoniti e condizioni gravi. Per lo specialista, l’arma più potente è il vaccino, raccomandato soprattutto prima di Natale perché le riunioni familiari sono una delle strade più agevoli per la diffusione del virus.

Matteo Bassetti sulla variante K

Matteo Bassetti ha pubblicato un video su Facebook in cui parla della variante K dell’influenza.

Nella didascalia ha spiegato che “super K., così è stata soprannominata l’influenza che sta colpendo tutto il mondo” può provocare “tante polmoniti e forme gravi. Il vaccino anche se può avere qualche problema rimane l’arma più efficace per difendersi”.

L’infettivologo Matteo Bassetti

“I reparti sono oggi pieni di pazienti con polmonite da influenza – ha detto l’infettivologo nel video – Mi risulta un po’ in tutta Italia. Perché succede questo? L’influenza è arrivata pesantemente nel nostro paese e crescerà ancora con i pranzi e le cene natalizie“.

Proprio le riunioni familiari, per lo specialista “faranno da volano alla diffusione del virus”.

L’utilità del vaccino

“Perché non vaccinarsi – è poi l’invito di Bassetti – perché non sfruttare comunque una possibilità di copertura?”. L’infettivologo ha confermato che si potrebbe essere contagiati anche dopo aver fatto il vaccino, “ma quello che siamo certi di dirvi è che anche se vi contagiate nonostante il vaccino, vi contagiate in maniera meno grave”.

“Il vaccino ha la capacità di proteggere dalle gravi forme di polmonite – ha spiegato Bassetti – poi si potranno anche avere forme impegnative ma in modo decisamente inferiore”.

L’invito del medico è quindi quello di “andare a vaccinarvi” in questi ultimi due o tre giorni prima di Natale.

Cos’è la variante K

La super-influenza K è un subclade della variante H3N2 che sta dimostrando una capacità di diffusione straordinaria.

Sebbene l’ISS rassicuri sul fatto che non vi sia un aumento della severità clinica intrinseca del virus, gli esperti sottolineano la sua capacità di bucare parzialmente l’immunità naturale.