Variante Nimbus del Covid in Italia, primo caso a Genova: quali sono i sintomi e i rischi secondo gli esperti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un primo caso di variante Nimbus del Covid in Italia è stato rilevato a Genova. Anche nel nostro Paese, quindi, ora ci si interroga su sintomi e rischi di questa nuova versione del coronavirus. Giancarlo Icardi, coordinatore del laboratorio di Igiene regionale in Liguria, ha rassicurato: “Non c’è alcuna emergenza, non c’è nessun allarme”.

Primo caso di variante Nimbus del Covid in Italia

Il primo caso in Italia della variante Nimbus del Covid (N.B.1.8.1) è stato registrato all’ospedale policlinico San Martino di Genova. La nuova mutazione del coronavirus è stata registrata in un paziente “fragile” 69enne, con una malattia oncoematologica.

Giancarlo Icardi, coordinatore del laboratorio di Igiene regionale, ha spiegato che quanto successo “non sorprende”, dal momento che “era atteso”. E ha aggiunto: “Non c’è alcuna emergenza, non c’è nessun allarme“.

Fonte foto: ANSA

Anche il virologo Fabrizio Pregliasco ha commentato le ultime novità sul Covid.

Cos’è la variante Nimbus e cosa si sa su sintomi e rischi

Lo scorso 23 maggio l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha inserito Nimbus (la variante N.B.1.8.1) nella lista delle “Variants under monitoring” (VUM), ossia le varianti sotto monitoraggio, la categoria che indica il grado di preoccupazione più basso, al di sotto delle “Variants of interest” (VOI, cioè le varianti di interesse) e le “Variants of concern” (VOC, le varianti preoccupanti).

Per il momento, quindi, la variante Nimbus non sembra destare particolari preoccupazioni, né per quanto riguarda la sua infettività né per quanto concerne l’entità di sintomi che causa, ma, come spiegato dall’Oms, la sua circolazione è aumentata in modo significativo nell’ultimo periodo.

Come riporta il World Health Network, i sintomi più comuni della variante Nimbus includono forte mal di gola, tosse lieve, febbre, dolori muscolari e congestione.

Il commento di Pregliasco sul primo caso italiani di Nimbus

Ad Adnkronos Salute, il virologo Fabrizio Pregliasco ha dichiarato: “Sono preoccupato da quella che potrà essere la situazione anche in Italia nel momento in cui l’onda di salita dovesse essere importante”.

L’esperto ha poi aggiunto sui motivi per cui si è tornati a fare i conti col coronavirus: “Le vaccinazioni in genere e soprattutto quella anti Covid non hanno avuto grandi adesioni. Questo è sicuramente un errore ed è un effetto della campagna diffamatoria sui vaccini che ancora prosegue in tante parti del mondo”.