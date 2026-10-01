Varianti Covid in circolazione in Italia a settembre da XFG e NB.1.8.1 a PQ.16.1.1 e BA.3.2
Gli ultimi dati segnalano un leggero aumento dei casi Covid in Italia, nel Paese sono presenti diverse varianti del virus
Con l’arrivo della stagione dell’influenza torna a bussare alle porte dell’Italia, e non solo, il Covid. Seppur lontani dall’emergenza vissuta nel triennio 2020-2022, il virus è ancora presente e i numeri dei contagi registrati a settembre sono una testimonianza. In Italia, infatti, sono segnalati oltre 230 casi nella settimana tra il 17 e il 23 settembre, con un leggero aumento rispetto al monitoraggio precedente. Ma a balzare all’occhio solo il numero di varianti presenti nel Paese: da XFG e NB.1.8.1 a PQ.16.1.1 e BA.3.2.
Covid in Italia, contagi in aumento a fine settembre
Il Covid non preoccupa, ma c'è. Questa, in buona sostanza, la notizia da sottolineare ai più che da giorni leggono di un nuovo ritorno del virus, che è nell'ormai conosciuta fase epidemiologica dopo la pandemia. Con l'arrivo di condizioni favorevoli, ma sfavorevoli all'uomo, con la stagione dell'influenza ritorna anche il virus che ha tenuto tutti sotto scacco nel triennio 2020-2022, seppur in minor misura. A settembre, quindi, i dati del monitoraggio del Ministero della Salute aiutano a fornire un quadro chiaro: se nelle prime settimane del mese erano stati registrati 128 casi, nella seconda parte sono saliti a 230. Una situazione che, va detto, resta comunque sotto controllo.
Varianti Covid, quali sono quelle presenti in Italia
Nel monitoraggio del Ministero della Salute sulla settimana dal 17 al 23 settembre, viene anche sottolineato quali varianti del Covid sono presenti in Italia. Come è noto, infatti, rispetto al 2020 il virus si è modificato, rafforzato in alcuni sintomi e indebolito in altri. A settembre 2026 quelle più presenti sono state XFG (nota come Stratus), NB.1.8.1 (nota anche come Nimbus), PQ.16.1.1 e BA.3.2, nota come Cicada.
Variante XFG, sintomi e pericolosità di Stratus
A oggi la più presente sul territorio italiano è la variante XFG, nota anche come Stratus. Emersa come mutazione nel 2025, si tratta di una versione del virus che ha modificato la proteina Spike tanto da aumentare la capacità del virus di eludere la risposta immunitaria. Non sono stati osservati cambiamenti significativi nei sintomi, che restano tra gli altri febbre, mal di gola, dolori muscolari e mal di testa. Alcune segnalazioni parlano anche di raucedine come possibile sintomo ricorrente. Secondo gli esperti, i vaccini continuano a offrire una buona protezione.
Variante Nimbus, attenzione a NB.1.8.1
Un'altra variante ben presente è Nimbus, ovvero NB.1.8.1. Recente evoluzione di Omicron, dalla quale però non si discosta per gravità di sintomi, presenta mutazioni nella proteina Spike che potrebbero aumentare la sua trasmissibilità e la capacità di eludere parzialmente la risposta immunitaria. Anche in questo caso i vaccini offrono protezione efficace, ma l'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali), ha raccomandato l'aggiornamento dei vaccini per adattarli meglio alle nuove varianti emergenti.
PQ.16.1.1, i numeri della variante simile a Omicron
Febbre, tosse, mal di gola, congestione nasale, stanchezza e spossatezza restano i sintomi principali di PQ.16.1.1, presente seppur in percentuale minore in Italia. Si tratta di una variante tenuta sotto monitoraggio, ma che non desta particolare preoccupazione. Le manifestazioni cliniche, infatti, rimangono lievi o simili a quelle influenzali già note negli ultimi anni con Omicron, della quale è sottovariante.
Cos'è BA.3.2, la variante Cicada
Discendente della variante Omicron BA.3, Cicada (BA.3.2) è una variante da osservare, non da temere. Nella valutazione complessiva, l'OMS la classifica a rischio basso per via della sua infettività intrinseca più bassa. Seppur capace di aggirare la barriera posta in essere dai vaccini, l'immunizzante resta comunque utile per ridurre ricoveri e decessi.