Varianti Covid in circolazione in Italia a settembre da XFG e NB.1.8.1 a PQ.16.1.1 e BA.3.2

Con l’arrivo della stagione dell’influenza torna a bussare alle porte dell’Italia, e non solo, il Covid. Seppur lontani dall’emergenza vissuta nel triennio 2020-2022, il virus è ancora presente e i numeri dei contagi registrati a settembre sono una testimonianza. In Italia, infatti, sono segnalati oltre 230 casi nella settimana tra il 17 e il 23 settembre, con un leggero aumento rispetto al monitoraggio precedente. Ma a balzare all’occhio solo il numero di varianti presenti nel Paese: da XFG e NB.1.8.1 a PQ.16.1.1 e BA.3.2.