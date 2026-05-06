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Tre arresti e due militari feriti in una movimentata operazione dei Carabinieri che ha portato alla cattura di una banda responsabile di furti in strutture ricettive di lusso tra l’Alto Adige e il Piemonte. L’azione si è conclusa nelle prime ore del 2 maggio nei pressi del casello autostradale di Varna, dove i sospettati sono stati fermati dopo un tentativo di fuga culminato in una violenta colluttazione. I tre uomini, di origine albanese, sono stati arrestati con le accuse di furto aggravato continuato in concorso, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bressanone. I militari hanno intercettato i tre sospettati a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta mentre cercavano di imboccare l’autostrada A22, dopo aver appena perpetrato due furti in albergo nel paese di Naz-Sciaves. Il tentativo di fuga è stato bloccato al casello di Varna, dove i Carabinieri avevano predisposto un dispositivo di blocco per intercettare i malviventi.

La fuga e la colluttazione al casello di Varna

Alla vista dell’alt imposto dalle forze dell’ordine, i tre uomini hanno reagito con estrema violenza. Il conducente dell’auto ha accelerato bruscamente, speronando frontalmente una vettura di servizio dell’Arma nel tentativo di aprirsi un varco e proseguire la fuga. L’impatto è stato violentissimo e ha causato ingenti danni ai mezzi coinvolti. Nonostante ciò, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzare i tre sospettati, che hanno opposto una strenua resistenza fisica. Nel corso della colluttazione, due militari sono rimasti feriti.

Refurtiva e strumenti da scasso rinvenuti

Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto una notevole quantità di refurtiva, tra cui gioielli e contanti, oltre ad attrezzi da scasso e capi di abbigliamento utilizzati per il travisamento. Gli oggetti recuperati sono stati sequestrati e saranno restituiti ai legittimi proprietari una volta completate le procedure di riconoscimento.

Indagini e responsabilità della banda

Le indagini, condotte in collaborazione con le stazioni territoriali, hanno permesso di attribuire con certezza al gruppo la responsabilità di una serie di furti commessi nei giorni precedenti presso diversi alberghi nei comuni di Badia, Chienes e Scena. L’analisi incrociata delle prove raccolte ha evidenziato come la banda agisse con un modus operandi consolidato, colpendo strutture di pregio e causando pesanti danni patrimoniali. Gli investigatori hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma per il successo dell’operazione.

Le accuse e la convalida degli arresti

I tre soggetti, tutti di origine albanese, sono stati arrestati con le accuse di furto aggravato continuato in concorso, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Dopo il fermo, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Bolzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In data 05.05.2026, il G.I.P. del Tribunale di Bolzano ha convalidato gli arresti, confermando la misura della custodia cautelare in carcere per i tre uomini.

Un ordine di carcerazione pendente

Per uno dei membri della banda, la situazione si è ulteriormente aggravata: dai controlli in banca dati è infatti emerso a suo carico un ordine di esecuzione per la carcerazione pendente, emesso nell’ottobre 2023 dalla Procura della Repubblica di Novara, per altri reati commessi in Piemonte. L’uomo era riuscito a sfuggire all’arresto utilizzando un nome fittizio, ma questa volta le forze dell’ordine sono riuscite a identificarlo e a eseguire il provvedimento.

IPA