Vasco annuncia il "Giubileo" allo stadio Olimpico, 10 date a giugno 2027 per festeggiare i 50 anni di carriera

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dalle indiscrezioni alla certezza: Vasco Rossi celebrerà i suoi 50 anni di carriera con un “Giubileo” musicale senza precedenti. La location prescelta è Roma, con lo Stadio Olimpico pronto a trasformarsi per un intero mese nel cuore pulsante del rock italiano, in un evento in grado di far cantare e ballare generazioni diverse.

Vasco verso il “Giubileo” allo stadio Olimpico di Roma

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social di Vasco Rossi, 74 anni d’età portati alla grande e 36 album pubblicati in una carriera lunga mezzo secolo.

Vasco al momento è impegnato nel suo tour partito al grido di “Non siamo mica gli americani… che loro possono sparare agli indiani”.

Le dieci date all’Olimpico rappresentano la più lunga residency in uno stadio mai realizzata nella storia della musica italiana.

Vasco ha spiegato la filosofia dietro la scelta: “Trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato. Non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l’esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità”.

Le date del “Giubileo” di Vasco Rossi a Roma

Queste le dieci notti in cui il Komandante Vasco Rossi scriverà un nuovo capitolo della sua carriera: giugno 2027 nei giorni 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25.

Come acquistare i biglietti

La caccia ai biglietti per quella che si preannuncia come una vera e propria maratona musicale inizierà a breve.

La vendita seguirà tre fasi per garantire l’accesso prioritario ai fan più fedeli:

lunedì 6 luglio – apertura vendite per gli iscritti a “Il Blasco Fan Club”;

mercoledì 8 luglio – prevendita dedicata ai titolari di carta Mastercard;

venerdì 10 luglio – apertura della vendita generale (i circuiti interessati sono vivaticket.com, ticketone.it e ticketmaster.it).

Tutti i dettagli sono consultabili sul portale di Live Nation (livenation.it/vasco).

I concerti di Vasco Rossi nel 2026

Per chi non potesse attendere le date del “Giubileo” di Vasco Rossi a Roma nel 2027, si ricordano le date rimanenti del tour 2026 (anche se trovare i biglietti a questo punto sarà una vera e propria impresa):

18 e 19 giugno – Bari – Stadio San Nicola;

23 e 24 giugno – Ancona – Stadio Del Conero;

28 e 29 giugno – Udine – Bluenergy Stadium.