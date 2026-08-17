Vasco Rossi e le accuse sull'arresto per droga del 1984, "hai fatto l'infame": l'artista duro, "ti denuncio"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Vasco Rossi ha deciso di denunciare un fan, o presunto tale, dopo essere stato attaccato sui social per la vicenda del suo arresto, risalente al lontano 1984. Il ‘Blasco’ ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram perché denuncerà l’uomo in questione, aggiungendo che l’eventuale denaro che otterrà come risarcimento sarà destinato alle persone che “soffrono ingiustamente in carcere“.

L’accusa del follower a Vasco Rossi: “Perché hai fatto l’infame quando ti hanno arrestato?”

Vasco Rossi sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Puglia. Un soggiorno di relax e riposo, ‘sporcato’ da un follower che ha tirato in ballo la vicenda del suo arresto. Ha cioè fatto riferimento a quanto accaduto 42 anni fa, quando il cantante trascorse 22 giorni in carcere.

“Sei un grande musicista e cantante”, ha scritto un tale Fabrizio rivolgendosi a Vasco Rossi, con un italiano piuttosto sgrammaticato.

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“Quando ti arrestarono per possesso di cocaina ero in carcere anche io”, ha aggiunto l’uomo che ha poi accusato il rocker di “aver fatto arrestare” chi gli aveva ceduto la droga, “per risparmiare un giorno di carcere”. “Perché hai fatto l’infame?”, ha infine chiesto Fabrizio.

Il cantante: “Storia falsa”

“Questa storia, oltre ad essere falsa, ribalta completamente la realtà. Io non ho fatto arrestare nessuno”, ha dichiarato Vasco, dopo il commento di Fabrizio.

“Io – ha aggiunto – sono stato invece denunciato da un infame che raccontò al pubblico ministero di avermi venduto 30 grammi di cocaina. Sulla base di quelle dichiarazioni vennero emessi mandato di cattura e ordine di perquisizione e fui portato direttamente in carcere”.

L’artista ha quindi ricordato di aver passato cinque giorni in totale isolamento e 22 giorni complessivi di detenzione, prima che venisse chiarito quel che era accaduto.

“Non avevo niente a che fare con la banda di spacciatori alla quale ero stato associato. Quindi no: non sono uscito prima perché avrei fatto nomi o accusato qualcuno per risparmiarmi il carcere”. Anzi, “è successo esattamente il contrario: qualcuno fece il mio nome e io finii in galera”, ha concluso il rocker.

Vasco Rossi: “Diffamazione: denuncio”

Vasco Rossi ha inoltre riferito di avere intenzione di denunciare il fan e di aver già incaricato l’avvocato Guido Magnisi di interessarsi alla vicenda, in quanto ritiene che si sia di fronte a “una diffamazione tanto infondata quanto calunniosa”.

“L’oro ricavato dal risarcimento, non loro (il riferimento è a un errore grammaticale nel post di Fabrizio), lo lascerò a chi soffre ingiustamente in carcere”, ha concluso la rockstar.