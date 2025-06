Vasco Rossi in concerto di Roma allo stadio Olimpico parla di Gaza, il gesto e l'attacco ai "vigliacchi"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dal palco dello stadio Olimpico di Roma, dove ha fatto tappa col suo tour, Vasco Rossi ha parlato di Gaza. Esponendo una bandiera della pace, il rocker emiliano ha detto: “Basta con la strage degli innocenti a Gaza, basta. Basta con tutte le stragi di tutte le guerre che sono fatte solo per massacrare la gente civile e far soffrire le persone comuni”, ha detto tra gli applausi degli oltre 60mila presenti. Un vero e proprio appello, il suo, contro tutti i conflitti.

La bandiera della pace e l’appello per Gaza

Il Blasco ha fatto tappa a Roma, dove vanno in scena due date, entrambe sold out, del suo tour 2025 . E dal palco dello stadio Olimpico, il rocker non si è limitato a cantare i suoi grandi successi ma anche fatto un accorato appello, durato un paio di minuti.

Prima di iniziare “Albachiara”, Vasco ha parlato a lungo al suo pubblico e lo ha fatto innanzitutto esponendo la bandiera arcobaleno della pace.

ANSA

“Questa è la bandiera della pace. Pace. Questa non è una bandiera di una parte o di un’altra. Pace significa pace. E in questo periodo così oscuro mi sembra il caso di sventolarla e di metterla qui”, ha detto.

Vasco attacca: “Vigliacchi e farabutti”

Il rocker di Zocca ha aggiunto: “Poi volevo dire una cosa: basta con la strage degli innocenti a Gaza, basta. Basta con tutte le stragi di tutte le guerre che sono fatte solo per massacrare la gente civile e far soffrire le persone comuni“.

Vasco, in riferimento a quello che succede nella Striscia e ovunque ci siano dei conflitti, ha aggiunto: “Le guerre non sono mai giuste, sono giuste per quei farabutti che le scatenano”.

Tra gli applausi del suo pubblico ha poi proseguito: “Sono delle carogne perché scatenano le guerre poi stanno nascosti nei loro bunker, sono dei vigliacchi. Sono dei farabutti e dei vigliacchi. Quindi noi siamo la pace”.

Mengoni e il messaggio “per quelle teste di…”

Vasco non è certo il solo e l’unico ad aver parlato dal palco da Gaza e della guerra, anzi, sono sempre di più gli artisti che prendono posizione durante i loro live.

I Pinguini Tattici Nucleari ad esempio proiettano sul mega schermo, durante il loro tour, la bandiera palestinese: “Questa canzone è per tutte le case, anche quelle distrutte”, urla il frontman Riccardo Zanotti dopo il brano “Bergamo”.

In questi giorni anche Marco Mengoni si è esposto su questi temi. Dal palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il cantante si è messo addosso la bandiera palestinese: “Stop a questa cosa orribile che l’uomo continua a fare non so perché. Però noi continuiamo a ripeterlo, magari arriva anche a quelle teste di…”, ha detto.